Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Türkiye’nin en çok satan SUV’u unvanını elinde bulunduran Dacia Duster, bu haftaki test konuğumuz oldu. Türk tüketicisinin Duster’a neden bu kadar ilgi gösterdiğinin cevabını deneyimleyerek aradık. Makyajlanarak piyasaya sürülen yeni Duster’da; 1,0 turbo benzinli, 1,3 turbo benzinli ve 1,5 turbo dizel olmak üzere 3 farklı motor seçeneği bulunuyor. Ancak en büyük yenilik, tüm motor seçeneklerine otomatik şanzımanın gelmiş olması… Bizim deneyimlediğimiz 1,3 litre 150 beygir güç üreten turbo beslemeli motorun 250 Nm tork değeri bulunuyor. Dış tasarımından başlarsak Duster’ın boyutlarında bir değişiklik yaşanmadığını görüyoruz, ancak kozmetik olarak bir önceki nesline göre bazı farklılıklar bulunuyor. Eski Duster’a göre ön panjur 3 boyutlu hâle getirilmiş, aynı zamanda krom detaylarla daha şık bir hâle bürünmüş. Ön profilde ilk dikkat çeken detay far grupları. Duster’da ilk kez ‘Y’ formunda, LED teknolojiye sahip gündüz farları ve sinyal lambalarının kullanıldığı görülüyor. Yeni Duster; Comfort, Prestij ve Prestij Plus olarak 3 farklı donanım seçeneğine sahip. Bizim deneyimlediğimiz Prestij Plus pakette 17 inçlik çelik jantlar bulunuyor. Ancak diğer donanım seviyelerinde jant büyüklükleri 16 inç seviyesine düşüyor.

LED DETAYLAR GÖZE ÇARPIYOR

Test aracımızın kapı kollarının gövde rengi ile aynı renk olmasına rağmen tasarım olarak eski nesil kullanıldığını ayrıca belirtelim. Bu kapı kolları Dacia kullanıcıları tarafından şikâyet konusuydu. Yeni modellerinde daha modern bir tasarım uygulanacağını söyleyelim. Arka planda ise çok büyük bir değişiklik bulunmuyor. Stopların bir önceki neslinde kara şeklini aldığını biliyorsunuz. Bunun içine yine ön farlarda olduğu gibi ‘Y’ formunda LED’ler eklenmiş.

MOTOR KAPUTU AMORTİSÖRLÜ

Yeni Duster’da 478 litrelik bir bagaj hacmi var. Bu kendi sınıfında oldukça geniş bir alan. İç kısımda baş ve diz mesafesi yeterli seviyede. Geniş ve ferah diyebiliriz. Anahtarsız açma-kapama özelliği bulunan Duster’da motor kaputunun amortisörlü olması beni şaşırttı. Açıkçası birçok premium otomobilde bulunmayan bir özellik bu. İç mekânda çok büyük bir tasarım farkı yok. İlk dikkat çeken detay 8 inçlik bir multimedya ekranının konulmuş olması. Ayrıca kablosuz Apple Carplay özelliği de Duster’ın yeni teknolojik gelişmelerinden biri. Malzeme kalitesi olarak tamamen sert plastik kullanılan Duster’da yalın bir tasarım dili kullanılıyor. Otomatik klima, 360 derece kamera sistemi, koltuk ısıtma sistemi elit unsurları tamamlayan detaylar…

YALITIM ÜZERİNE ÇALIŞILMIŞ

1,3 litrelik 150 beygir güç üreten motor, EDC şanzıman ile iyi bir birliktelik yakalamış. Gaz tepkimeleri oldukça canlı. Yakıt tüketimi ise 7,4 litre civarında. Bu benzinli ve otomatik bir araca göre iyi bir rakam… Süspansiyonların sert bir yapısı olsa da, çukur sönümlemesi başarılı. Sert süspansiyonlar yol tutuşa da ayrıca destek oluyor. Yalıtım konusunda iyileştirme yapılmış. Rüzgâr sesini çok içeri almıyor. Ancak premium SUV segmentindeki seviyeyi de beklememek lazım. Duster’ın en baz modeli olan ‘Düz vites, benzinli, comfort 1.0 Turbo’ seviyesi 395 bin liradan satılıyor. Şayet benzinli en üst paket olan ‘Otomatik vites, 1,3, Prestij Plus’ paketi tercih ederseniz. 529 bin liraya çıkıyor. Bunu otomatik vites, 1,5 litre dizel olarak almak isterseniz, bugünkü fiyatı 599 bin lira…

Yeni Duster liderlikte eskisinden daha iddialı Otomatik vites seçeneğine kavuşan yeni Dacia Duster’ın opsiyonları arasında fabrikasyon LPG, 4x4 ve 2x4 seçeneklerinin yanı sıra 1.0 ve 1.3 benzinli, 1.5 litrelik dizel versiyonla müşterilere sunuluyor.