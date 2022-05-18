Türkiye Gazetesi

Togg, Twitter hesabından yaptığı videolu bir paylaşımda Gemlik fabrikasındaki son durumu aktardı. Açıklamaya göre, 208 robot ile parçalı denemeler başladı. Türkiye'nin yerli otomobil girişiminin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "208 robot ile parçalı denemelere başladığımız Gemlik Tesisimizde bu ay; Boya tesisinin yüzde 99’u tamamlandı. Gövde tesisinin yüzde 97’si tamamlandı. Montaj tesisinin yüzde 95’i tamamlandı."

TOGG, 2023'ÜN İLK AYLARINDA ÇIKACAK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise dün yaptığı bir açıklama ile Togg'un ne zaman yollara çıkacağını belirtmişti. Hisarcıklıoğlu, "Allah nasip ederse 29 Ekim’de Sayın Cumhurbaşkanımızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz. 2023’ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur" dedi.

TOGG için dev adım: Türkiye'de üretilecek, Mercedes de kullanacak Yerli otomobil TOGG'un işbirliği yaptığı Çinli Farasis, Bursa'da kuracağı tesiste süper batarya üretecek. 30 milyar liralık yatırımla kurulacak olan tesiste üretilen bataryaların daha hafif ve yüksek ömürlü olması beklenirken, Mercedes'in yeni modellerinde de bu bataryaları kullanması bekleniyor.

Yeni ehliyetlerde heyecanlandıran Togg sürprizi! Artık üzerinde yer alacak Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı yeni e-Pasaport, e-Mavi Kart ve e-Sürücü Belgesi’ni duyurdu. Yeni ehliyetler üzerinde yer alacak Togg detayı ise dikkat çekti. Yeni ehliyet üzerinde Togg silüeti yer alacak.