Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Sektörün birçok olumsuz gelişmeyle karşı karşıya geldiğini belirten Erciş “Pandemi, ÖTV matrahları, vergilendirme, yüksek kurlar, enflasyon gibi bir dizi olumsuz konuyla karşı karşıyayız. Tüm bu gelişmeler, bayilerin 2. el araç satışlarına yönelmesi gerekliliğini ortaya çıkarıyor. Avrupa’da bayilerin toplam satışlarının yüzde 48’ini 2. el araçlar temsil ederken, ülkemizde bu oran yalnızca yüzde 2 seviyesinde kalıyor. Burada yüksek bir potansiyel olduğunu görüyoruz ve 2. eli de kendi içerisinde ayırıp, özel olarak yetişmiş istihdamıyla işimizin ana motoru gibi görmeliyiz. Bayilik sisteminde başarılı olmanın en büyük anahtarı bu” dedi.

Otomotiv sanayi fırsatçılık peşinde değil Herkesin aklındaki soru, kurlar 5 artarken niye fiyatlar 15 arttı? Enerji, ham madde gibi kalemlerde yaşanan artış ise yüzde 120 gibi oranları zorlamaya başladı.