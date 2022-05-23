Türkiye Gazetesi

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Brezilya'yı ziyaretinde önemli açıklamalar yaptı. Brezilya hükümeti ile yaptığı görüşmenin nedeni, Amazon bölgelerinde SpaceX'in Starlink uydu internetini aktif hale getirmekti. Bununla birlikte, milyarder isim gazetecilere Tesla hakkında da konuştu.

Musk, Tesla'nın Mayıs 2023 civarında, sürücüsüz, kendi kendine giden arabaları çıkarabileceğini söyledi. Bu arada, 2020'den bu yana yıl sonuna kadar 1 milyon robotaksiyi piyasaya süreceğini de iddia edip durdu ancak sürekli olarak bu tarih erteleniyor. Robotaksi, bir aracın direksiyonunda sürücüsü olmadan taksi hizmeti sunabileceğini ifade ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Tesla'nın 130 bin aracında dokunmatik ekran hatası keşfedildi. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) bugün yaptığı açıklamada, Tesla Inc'in orta dokunmatik ekranın arızalanmasına neden olabilecek aşırı ısınma sorununun ardından ABD'deki yaklaşık 130 bin aracı geri çağırdı. Tesla'nın 2021 ve 2022 S ve X modelleri ile 2022 model Tesla 3 ve Y modellerinin hatadan etkilendiği aktarıldı.

Tesla, binlerce otomobilde hata buldu: Araçları acilen geri istiyor Tesla, yine bir hata nedeniyle araçlarını geri çağırmaya başladı. Elektrikli otomobil üreticisi şirket, bu kez Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 130 bin aracı dokunmatik ekran hatasını düzeltmek üzere geri çağırdı.

Akılalmaz bir hata daha! Binlerce Tesla aracı geri çağrıldı Çin'in piyasa düzenleyicisi tarafından yapılan yeni bir açıklamaya göre, bu ay içinde ikinci kez Tesla araçlarının bir kısmında hata tespit edilerek geri çağrıldı. Tesla'nın çarpışmalara neden olabilecek bir yazılım arızası nedeniyle 14 bin 684 Model 3 otomobili geri çağırdığı açıklandı.