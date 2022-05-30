Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Geçtiğimiz yıl global çapta başarılı sonuçlar elde ederek büyüme trendi yakalayan Alman devi Opel, 2022 yılında da gelişim grafiğini hedef yükselterek devam ettiriyor. Global çapta yakalanan başarı içerisinde Türkiye önemli bir pay elde etmeyi sürdürürken bu yılın ilk 4 ayında Opel pazarları içerisinde İspanya’yı geride bırakmayı başaran Opel Türkiye, 9 bin adede yakın satışla 5. sıraya yükseldi ve 2022 için hedef koyduğu ‘’her alanda ilk 5’’ mottosu doğrultusunda önemli bir adım attı.

Düzenledikleri basın toplantısında konuşan Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin “Markamız, adet bazlı bakıldığında 2021 yılını Opel’in global pazarları arasında 6. sırada tamamlamıştı. Bugün İspanya gibi önemli bir pazarı geride bırakarak 5. sıraya yükselmeyi başardık. Bu bize hem gurur veriyor hem de marka içerisindeki dominasyonumuzun artmasını sağlıyor. Bulunduğumuz pozisyonu yıl sonuna kadar korumayı hedefliyoruz. Mayıs ayında da 4 bin adetlik bir satış gerçekleştirerek ay sonu itibarıyla 13 bin adet seviyesine çıktık ve yıl sonu hedefimizin %30’una şimdiden ulaştık” dedi. Girgin, 1 Haziran’da göreve gelen yeni Opel CEO’su Florian Huettl’in ilk pazar ziyaretini de Türkiye’ye yapacağını belirterek “2 tam gün olarak gerçekleşecek olan bu ziyarette hem şu anki satış performansımızın hem de İspanya’yı geride bırakarak Opel dünyasında ilk 5 ülke arasında yer almamızın önemli bir payı var elbette. Türkiye pazarının öneminin altını bir kez daha çizeceğiz ve kendisine taleplerimizi ileteceğiz. Türkiye pazarında daha önce çalıştığı için bu değişiklik bize maksimum seviyede avantaj sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Yeni Grandland, benzinli ve dizel motorlarda AT8 tam otomatik şanzıman ile kombine edilerek 809.900 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu.

Elektrikli araçlarda ilerleyen dönemde büyük bir iddiaya sahip olacaklarının vurgusunu yapan Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin “Elektrikli araçlarda Opel olarak iddialıyız. Hem Stellantis Grubu içerisinde hem de sektörde bu konuda öncü marka olmayı hedefliyoruz. Bu sene içerisinde Mokka ve Corsa modellerimizin elektrikli versiyonlarının Türkiye pazarında satışına başlayacağız. Bayilerimizin elektrikli araç eğitimlerine ve hazırlıklarına başladık” şeklinde konuştu.

Opel Astra yeni yüzünü gösterdi İlk olarak üretildiği 1991 yılından bu yana 30 yılı geride bırakan ve günümüze kadar toplamda 15 milyon adetten fazla satılan Opel’in kompakt sınıftaki temsilcisi Astra, tamamen yenilendi.