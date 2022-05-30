Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

EQC, EQS ve EQE’nin ardından Türkiye pazarındaki tamamen elektrikli Mercedes-EQ model sayısı 5’e yükseliyor. Tamamen elektrikli otomobiller, yenilikçi teknolojik donanımlarıyla lüks ve verimliliği bir araya getiriyor. Mercedes-EQ ailesinin tamamen elektrikli ilk kompakt otomobilleri EQA ve EQB’nin ortak özelliklerinden bazıları; güçlü ve verimli elektrikli güç-aktarma sistemi, akıllı enerji geri-kazanım özelliği ve elektrikli zekâ ile tahmine dayalı navigasyon. İkisi de 292 HP’lik tamamen elektrikli motorları barındıran modellerden EQA 350 4MATIC 1.533.000 TL’den, EQB 350 4MATIC ise 1.560.500 TL’den başlayan fiyatlarla karşımıza çıkıyor.

TOGG için dev adım: Türkiye'de üretilecek, Mercedes de kullanacak Yerli otomobil TOGG'un işbirliği yaptığı Çinli Farasis, Bursa'da kuracağı tesiste süper batarya üretecek. 30 milyar liralık yatırımla kurulacak olan tesiste üretilen bataryaların daha hafif ve yüksek ömürlü olması beklenirken, Mercedes'in yeni modellerinde de bu bataryaları kullanması bekleniyor.

2 milyonluk sıfır Mercedes'i ekspere götürdü... Hayatının şokunu yaşadı Bayiden sıfır olarak satın alınan ve piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL’yi bulan Mercedes marka lüks otomobilin sağ ön çamurluğunun boyalı olduğu ortaya çıktı.