Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Borusan Otomotiv Grubunun Türkiye otomotiv sektörünün elektrifikasyon dönüşümüne öncü olma misyonuna ve sürdürülebilirlik hedeflerine değinen Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik konuşmasında “BMW Group, 2025 sonuna kadar tamamen elektrikli 2 milyon otomobil hedefine daha da yaklaşacak. Geniş iç mekânı ve fark oluşturan donanımlarıyla kişiye özel lüks mobilite kavramını yeniden yorumlayan ve segmentindeki standartları belirleyen Yeni BMW 7 Serisi için kısa bir süre sonra ön siparişleri almaya başlamayı ve teslimatları da 2023'ün ilk çeyreğinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yeni BMW i4 ve BMW 2 serisi Türkiye’de Borusan Otomotiv, BMW'nin tamamen elektrikli olarak ilk ürettiği Gran Coupé modeli Yeni BMW i4’ü 1.892.900 TL’den başlayan fiyatlarla ülkemizde satışa sundu.