Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Türkiye otomotiv tedarik sanayinin çatı kuruluşu olan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam hafta içi düzenledikleri basın toplantısında otomotiv sektörüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Saydam geride bıraktıkları 6 aylık dönemin bir evvelki 6 aya göre ve daha evvelki dönemlere göre kısa zor geçtiğine dikkat çekerek “Verilere baktığımızda neredeyse 2021’in 6 aylık verilerine göre eşit bir rakam görüyoruz. Önümüzdeki 6 aylık süreçte ise dünyada geçtiğimiz senenin son 6 ayına göre daha fazla araç üretileceği planlanmakta. Aynı şeyi Avrupa için de söyleyebiliyoruz” dedi.

Çin ve Tayvan’da 2022’de yeniden bir küçülme yaşanabileceğini işaret eden Saydam “2021’de bir toparlanma yaşadılar ama 2019 öncesine geri dönüleceği varsayılmakta. Bu da dünyadaki araç üretiminin beklenilenin altında gerçekleşmesinin önemli bir kaynağı olacak. Bu, tedarik zincirinde yaşanan sorunlara bağlı değil daha çok oradaki talebin düşmesinden kaynaklanmakta. Dikkat edilmesi gereken nokta ilk defa talebin düşmesi otomotiv gündemine giriyor ve düşüş Çin’den geliyor. Şu ana kadar hep arzda sorun vardı. Esasında dünyada bir talep var, ama bu talebi karşılayacak araç üretilemiyor derken Çin’de bunun tam tersinin sinyalleri gelmeye başladı. Ülkemiz 2021’e göre dünyadaki araç üretimi açısından bir sıra 2022’de yükselmiş durumda. Bunlar uluslararası raporlardan anlık çekilen datalar ışığında edindiğimiz veriler. 2023 için uluslararası çevrelerde Türkiye’nin 2 basamak gerileyeceği varsayılmakta. Şu anda anons edilmiş üretim rakamlarıyla. Bu üretim rakamlarının biz bu raporların üzerinde olacağını öngörüyoruz. Uluslararası raporlardan daha sağlıklı bilgilere ulaşabildiğimizi biliyoruz” ifadelerini kullandı.

İç piyasada geçen seneye oranla satışlarda yaşanan ve %9’a varan düşüşe dikkat çeken Saydam “Sanayi olarak yurt içi satışlardaki olumsuzluğu ihracatla kapatıyoruz. Burada önemli olan nokta, 2017’de ihraç ettiğimiz araçların birim fiyatı 13.500 dolar seviyesindeyken şu anda 18.850 dolar civarında. Bu araçların girdilerinde olan artışların kısmen fiyatlara yansıması ama en önemlisi araç yapısı anlamında katma değeri ve teknolojisi daha yüksek araçlar ürettiğimizden ve ihraç ettiğimizden dolayı birim fiyatta bir artış var. Evet; geçen seneye göre çok cüzi, yüzde 1’e ulaşan bir üretim artışımız var ve yıl sonu öngörümüz de geçen sene ile aynı değerlerde. Şu anda gözüken üretim rakamlarında 2022’de yüzde 7’lik bir azalma. Bunu uluslararası raporlarda yer alan veriler ışığında öngörüyoruz” dedi.

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