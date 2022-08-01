Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Eriş konuşmasında “Meslektaşlarımız açısından haksız rekabet oluşturan çok önemli bir unsur yürürlükten kaldırılmıştır. Sıfır araç alımlarında talep edilen ve aksesuar adı altında toplanan tüm mal ve hizmetlerin satışı, geçmiş tebliğ ile Yetkili Satıcılar tarafından gerçekleştirilirse yasal düzenlemenin açık olmaması sebebiyle ÖTV matrahına dâhil ediliyor ve hem aracın hem de mal ve hizmetlerin bedeli ÖTV oranında artıyordu. Yeni yayınlanan tebliğ ile bu uygulama tüm piyasa oyuncuları için ortak zemine getirilerek, aracın ilk tescilinden sonra yapılacak mal ve hizmetlerin satışı ÖTV matrahına dâhil edilmeyeceği açık şekilde düzenlenmiş ve sağlıklı bir ticaret ile vergilendirme yapılabilecek hâle getirilmiştir. Bu sayede müşterilerimiz aksesuar kapsamındaki tüm mal ve hizmetlere eşit şartlarda ulaşabilmesinin önü açılarak haksız rekabetin önüne geçilmiştir” dedi.

MHP Lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na ÖTV tepkisi: Türkiye ekonomisine suikast MHP Lideri Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun otomobil fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamaları işaret ederek ""Türkiye ekonomisine suikast hevesinden pişmanlıkla dönmelidir." ifadelerini kullandı.