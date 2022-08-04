Türkiye Gazetesi

Muş'a giderek ziyaretlerde bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Belediye Başkanı Feyat Asya'yı ziyaretinde bölgedeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Daha sonra Muş Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığındaki istişare toplantısına katılan Hisarcıklıoğlu, Muş'un, tarım ve hayvancılıkta çok önemli bir kent olduğunu ancak ovanın istenilen şekilde değerlendirilmemesinden üzüntü duyduğunu ifade etti. Ovanın akıl ve ilim yoluyla ekilip biçilmesi durumunda tüm Türkiye'yi besleyebileceğini belirten Hisarcıklıoğlu, bir değerlendirmede bulundu:

"Şu anda böyle bir ovanın içindeyiz. Türkiye'yi bura besler, geri kalan tüm ovaları da dünyaya göndeririz. İnşallah o günleri de göreceğiz. Türkiye'nin en fazla mera alanına sahip illeri arasındayız. 3,5 milyon dönüm mera, 800 bin dönüm çayır alanı var. Meralar tamamen doğal. Bu sayede süt, et, yağ ve peynir tamamen organik ama bu nimetin hakkını tam veremiyoruz. Muş'ta hem tarım hem de hayvancılığa bağlı sanayiyi de geliştirmemiz lazım."

Yeni tip koronavirüs sürecinde dünyanın en stratejik sektörünün tarım ve hayvancılık olduğunun anlaşıldığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Pandemi, Rusya-Ukrayna Savaşı gösterdi ki tarım ve hayvancılık dünyanın bir numaralı sektörüdür. Yıllardır bunu söylüyorum fakat kimseye dinletemedim. Son 10 yılda fiyatı artan ürünler nedir diye bakın, altın, petrol ve kıymetli maden aklınıza ne geldiyse. Son 10 yılda tarım ve hayvancılık ürünleri açık arayla birinci. Allah size büyük bir nimet vermiş. Muş Ovası elimizin altında bakir vaziyette. Muş'ta genç ve dinamik bir nüfusumuz var. O yüzden emek yoğun sektörleri de buraya çekmeliyiz." dedi.

TOGG AÇILIŞI 29 EKİMDE!

Türkiye'nin 120 yıllık hayalini gerçekleştirmek için önemli bir adım attıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, "Türk iş dünyası adına aldığımız görevi hakkıyla yapalım diye 120 yıllık insanlarımızın hayali, 1960'ta yarım kalmış bir rüyamız vardı. Geçen hafta sonu Gemlik'te fabrikanın gidişatını gördük, bilgilerini aldık. Allah nasip ederse Türkiye'nin kendi markasını taşıyan yüzde 100 elektrikli otomobilinin açılışını 29 Ekim'de gerçekleştireceğiz. İnşallah martta da TOGG'u Muş'un yollarında göreceksiniz." şeklinde konuştu.

Bütün iş dünyası örgütlerinin yönetiminde olduğunu, yeni tip koronavirüsü en az hasarla atlatan ülkenin Türkiye olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlara ve bürokrasiye ilettikleri 230 talebin yüzde 97'sinin çözüldüğünü vurguladı. Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin her coğrafyasında söylediğim bir şey var. Zengin olmanın yolu yatırım ve ticaretten geçer. Ticaretin de tek istediği şey huzurdur. Huzur olmayan yerde ticaret ve zenginlik de olmaz. Bunu akıldan çıkarmayalım. Komşudaki ateş bize zarar verir. Şehrimizde, ülkemizde, coğrafyamız ve dünyada huzur istiyoruz. Bunun hepsi olmadan insanların gülebilmesi, rahat edebilmesi ve açlıktan kurtulabilmesi mümkün değil." dedi.

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