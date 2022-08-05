Türkiye Gazetesi

Yerli elektrikli otomobil Togg hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı. Togg'un şarj ağı markası TruGo, ürettiği şarj cihazlarını Gemlik Kampüsünde test etmeye başladı. Gemlik Tesisi'nde seri üretim çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz günlerde deneme üretimine başlanan Togg'un ilk defa TruGo şarj cihazıyla şarj edildiği bir görüntü paylaşıldı.

Twitter'daki videoda, bir Togg otomobili TruGo ile şarj edilirken, şarj cihazlarının test edilmeye başlandığı bilgisine yer verildi. Bu arada, Türkiye'nin yerli otomobil girişimi Togg, hafta başında Trugo markasıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) yaptığı başvuru sonucu şarj ağı işletmeci lisansını aldı. TRT Haber'in haberine göre, TruGo ile şirket, 81 ilde 600’ün üzerinde lokasyonda bin adet yüksek performanslı şarj cihazı (DC) kurmayı hedefliyor.

TOGG 25 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ OLDU

Twitter'da paylaşılan videoda ayrıca şarja ilişkin bilgiler de verildi. TruGo'nun şarj cihazlarıyla ortalama bir bataryanın doluluk oranı 25 dakika içinde yüzde 80'e ulaşabilecek.

Bununla birlikte, elektrikli otomobiller için şarj ağlarının ne sıklıkla konumlandırılacağı da merak ediyor. TruGo, trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, az yoğunlukta bölgelerde 50 kilometrede bir şarj cihazı kuracağını belirtti. Her bir cihaz üzerinde iki soket yer aldığı için 2 bin soketle hizmet verecek Trugo, trafiğin yoğun olduğu noktalarda da istasyon sayısını artıracak. Türkiye'deki tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olacak cihazlarda yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynağı sertifikalı hizmet sağlanacak.

Togg'un 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacağı ve 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki doğuştan elektrikli SUV modelini piyasaya süreceği açıklandı. Ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek.

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