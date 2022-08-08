Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Otomobil fiyatlarında özellikle son zamanlarda yaşanan hızlı fiyat artışları on yaş ve üstü araçlara ilgiyi arttırmaya başladı. Piyasada oluşan ÖTV beklentisi bir miktar fiyatlarda gevşemeye sebep olsa da bu durum özellikle üç yaş ve üstü modellerde kendini gösteriyor ama yıllara direnen araçlarda fiyatlar pek etkilenmiyor. Ekspertiz sektörünün önemli isimlerinden Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre konuya ilişkin yaptığı açıklamada önemli satır başlıklarına dikkat çekti.

Emre; yakın yıllarda sıfır kilometre ya da 1-2 yaşında, düşük kilometreli otomobillerin ekspertiz merkezlerini ziyaret ettiğine dikkat çekerek “2022'de durumun tersine döndüğü ve 10 ila 30 yaş arasındaki otomobillerin girişlerinde anlamlı bir artış gözlemlemeye başladık. Birkaç sene önce 100 bin TL'ye 4-5 yaşında lüks bir otomobil satın alabiliyordunuz, artık geldiğimiz noktada 100 bin TL'ye 25 yaşında B segmenti bir otomobil satın alabiliyoruz. Bu durum ne yazık ki öte yandan artan yaşla birlikte risk durumunu da arttırıyor. Ortaya çıkabilecek masraflar ya da geçmiş hasarlar 10 yaş ve üzeri tüm otomobillerde daha büyük bir önem taşıyor" dedi.

DÜŞÜK KM'YE DİKKAT

Enflasyon, kur, sıfır araçtaki stok problemleri, faiz oranları gibi etkenlerle ikinci el otomobil fiyatlarının yaklaşık 8 ayda yüzde 80 arttığını dile getiren Emre, tüketicilerin "değişen-boyanan parçadan" çok otomobilin aktif, pasif güvenlik ekipmanlarına ve hasar geçmişine, daha önemlisi mekanik durumuna dikkat etmesini tavsiye ederek "Dış görünüşe aldanmayın. Türkiye'ye has olarak değişen-boya konusunda belirli bir hassasiyet olsa da, 10 yaş ve üzeri araçlarda düşürülmüş kilometreye, hava yastıklarına, şasiye özenle dikkat edilmesi gerekiyor. Bu araçların dış görünümü iyi olsa dahi yürüyen aksam, motor, mekanik ve şanzımanın, elektrik altyapısının, aksesuarların kapsamlı şekilde incelenmesi, eksiklerin tespit edilmesi araç satın alacakları gelecekte yapacakları 50-100 bin TL'ye varacak masraflardan kurtarır. Aldığınız aracın fiyatı ucuz ya da pahalı olabilir. Her ne tür araç olursa olsun güvendiğiniz ekspertiz merkezlerine baktırmanız önemli. 100 bin TL'ye aldığınız 25 yaşındaki bir araç size, 50 bin TL masrafla geri dönebilir” dedi.

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