Türkiye Gazetesi

Otomotiv sektöründe fiyat artışlarının önüne geçilmesi için yeni yönetmelik Ticaret Bakan Mehmet Muş tarafından duyuruldu. Bakan Muş, Kayseri’de Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, yeni düzenlemenin detaylarına lişkin bilgi verdi. Muş, şirketlerin, galerilerin ve rentacar’ların aldıkları sıfır aracın hemen satımına kısıtlama getireceklerini açıkladı.

6 BİN KİLOMETRE SINIRI

Muş, “Bir bakıyorsunuz sıfır ikinci el araç ilanları var. Dolayısıyla yeni araç alınıyor ve üzerine daha büyük rakam konularak satılıyor. Otomobil fiyatlarında birbirini tetikleyen durum söz konusu. Yönetmeliği hazırladık. İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar için 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçların satışına kısıtlama getiriyoruz. Gerçek anlamda ihtiyacı olanlar alsın. Gerçek anlamda ikinci el olacaktır böylece. Şirketlerde ortak fiyat belirleme veya piyasayı manüpile gibi konular varsa o Rekabet Kurulu’nun görev alanı ve soruşturma açtı, inceliyor. Varsa yanlışlık gereğini yapar yoksa kapatır. Yönetmelik yayınlandıktan sonra vatandaşın birinci elde daha fazla erişime ulaşacağını düşünüyoruz. İkinci el sıfır diye bir ilanla karşı karşıya kalmayacağız” dedi.

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