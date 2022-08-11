Türkiye Gazetesi

Elektrikli otomobil denildiğinde akla gelen ilk şirketlerden biri Tesla. Daha genel olarak otomobil dediğimizde ise birçoğumuzun aklına Ford gelir. İki rakip otomotiv şirketi elektrikli araç piyasasında rekabetini daha da kızıştırıyor. Son olarak Ford, yenilenebilir enerjili araç üretimi için DTE Energy şirketi ile anlaştığını duyurdu.

Güneş enerjisi anlaşması, Ford'u yenilenebilir enerjide lider bir güç haline getirmeyi amaçlıyor. Anlaşmaya göre DTE Energy, Michigan'da Ford için 650 megavat güneş enerjisi üretecek. Böylece eyaletteki toplam güneş enerjisi miktarını yaklaşık yüzde 70 oranında artıracak. Ford, 2025 yılına kadar şirketin Michigan'daki araçlarını üretmek için kullandığı elektriğin tamamının yenilenebilir enerji alımlarıyla eşleştirileceğini söyledi.

TESLA CYBERTRUCK'TAN HABER YOK!

Tesla’nın kamyonet projesinde halen somut bir adım atılmazken rakibi Ford bu konuda önemli bir anlaşmaya imza attı. Milyarder Elon Musk’ın elektrikli otomobil şirketi Tesla’nın 2019'da duyurduğu Tesla Cybertruck isimli kamyoneti aslında 2021'de üretime girmesi gerekiyordu ancak Musk şimdi 2023'ün ortalarında üretimin başlayacağını söylüyor. Bu arada, Ford’un F-150 Lightning şu anda pazardaki en çok satan elektrikli kamyonet konumunda ve diğer iki rakibi Rivian R1T ve GMC Hummer EV'yi geride bıraktı.

Ford CEO'su Jim Farley, güneş enerjisine büyük bir yatırım yaptığını duyururken Elon Musk hakkında da iki çift sözü oldu. Tesla'nın uzun süredir ertelenen Cybertruck'ı ile Ford'un plug-in modeli F-150 Lightning arasında kıyaslama yapmayı amaçladı. Şirketin artık daha sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçiş yaptığını belirttikten sonra, geçmişte elektrikli otomobillere geçişi teşvik ettiği için övdüğü Elon Musk ile alay etti. Jim Farley, "Ford'da çok az kişi için değil çok kişi için elektrikli ve dijital bir devrime öncülük etme görevindeyiz. Al şunu, Elon Musk!” dedi.

Tesla, 2019’da yayımladığı bir videoda Cybertruck ile F-150 arasındaki çekişmeyi göstermiş ve Tesla’nın kamyoneti Ford'un kamyonetini alt etmişti. Bununla birlikte, Tesla, ABD’deki elektrikli otomobil pazarının yaklaşık yüzde 75'ini elinde bulunduruyor. Şu anda ABD'de en çok satan iki elektrikli otomobil Tesla’nın Model 3 ve Model Y. Tesla’yı Ford Mustang Mach-E modeli takip ediyor.

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