Türkiye Gazetesi

Mercedes’ten yapılan açıklamada araçların akülerinin şase kablosunun gerektiği gibi çalışmayabileceğini ve bunun da yangın riskine yol açabileceğini bildirdi. Şirket tarafından Çin'in Devlet Pazar Düzenleme İdaresi'ne başvurusu yapılan geri çekme işlemi, 28 Ekim 2018 ile 8 Kasım 2021 arasında üretilen 11.212 GLE SUV ve GLS SUV aracın yanı sıra 3 Eylül 2021 ile 25 Kasım 2021 arasında üretilen 660 EQS aracını kapsıyor. Şirket söz konusu GLE SUV ve GLS SUV araçları 15 Ağustos'tan itibaren geri çağırmaya başlayacak.

1 EYLÜL’DEN İTİBAREN EQS ARAÇLARINI ÇAĞIRACAK

Şirket EQS araçlarının geri çağırma işlemine ise 1 Eylül'den itibaren başlayacak. EQS araçlarının ön ve arka tamponlarında bulunan çekme klipsleri üzerindeki vida dişlerinin şartnamelere uymayabileceği, bunun da güvenlik risklerine yol açabileceği belirtildi. Mercedes-Benz kusurlu parçaları ücretsiz olarak kontrol edip düzeltme veya değiştirme sözü verdi.

Mercedes-Benz 1 milyon arasını geri çağıracak Mercedes-Benz, fren sistemini etkileyen bir sorun nedeniyle 1 milyon aracını geri çağırdı.

Mercedes'ten 300 HP gücünde iki yeni elektrikli Mercedes-EQ markasının yeni modelleri EQA ve EQB, Türkiye’de yollara çıkıyor.

TOGG için dev adım: Türkiye'de üretilecek, Mercedes de kullanacak Yerli otomobil TOGG'un işbirliği yaptığı Çinli Farasis, Bursa'da kuracağı tesiste süper batarya üretecek. 30 milyar liralık yatırımla kurulacak olan tesiste üretilen bataryaların daha hafif ve yüksek ömürlü olması beklenirken, Mercedes'in yeni modellerinde de bu bataryaları kullanması bekleniyor.