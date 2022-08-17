Türkiye Gazetesi

Çin'de Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'da sürücüsüz yolcu otobüsleri test ediliyor. WeRide ve Yutong Grup tarafından geliştirilen akıllı kent içi ulaşım araçları, kentte test sürüşüne başladı.

Vatandaşlar, pilot uygulamanın olduğu hatlarda, biniş için cep telefonuyla ücretsiz randevu alarak teste katılabiliyor. Sürücüsüz otobüs, akıllı sensörleri sayesinde şerit değiştirerek trafikte ilerleyebiliyor.

Merkezi Guangcou'da bulunan WeRide, sürücüsüz araç teknolojisini kent içi ulaşım, yük taşımacılığı ve temizlik hizmetlerine uyarlamayı hedefliyor. Şirketin sürücüsüz temizlik aracı 'Robosweeper', Nanşa ilçesinde mayıstan bu yana testlerini sürdürüyor.

Elon Musk, sürücüsüz Tesla için net tarih verdi Elon Musk, Brezilya'da gazetecilere yaptığı açıklamada elektrikli araç şirketi Tesla'nın gelecek yıl bu zamanlarda test için (ya da gerçekten) otopilot bir aracı piyasaya süreceğini söyledi. Yani direksiyon başında insan sürücülere ihtiyaç duymadan kendi kendine giden Tesla marka arabalara oldukça yakınız...

Çin onayladı! Pekin’de sürücüsüz taksiler trafiğe çıkacak Çin’de sürücüsüz taksiler yollarda olacak. Ülkede, iki robot taksi operatörü firmasına ait sürücüsüz taksilerin başkent Pekin’de kullanılmasını onayladı.