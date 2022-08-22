Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Yeni PEUGEOT logosuna yer veren ilk model olmasıyla da ayrıca dikkat çeken yeni 308, “Aslan Dişi” temasına sahip LED gündüz sürüş farları ve “Aslan Pençesi” yeni arka stop tasarımı marka DNA’sına vurgu yaparken i-Cockpit® 3D (kompakt direksiyon simidi, yükseltilmiş ön gösterge paneli ve kişiselleştirilebilen i-Toggles’a sahip dokunmatik multimedya ekranı) ve sürüş destek sistemleriyle ileri teknolojinin gelmiş olduğu en son noktayı gözler önüne seriyor. 2021’de tanıtımının hemen sonrası Red Dot Tasarım Ödülü alan ve devamında 11 uluslararası büyük ödül kazanan yeni 308, 2022 Yılın Otomobili yarışmasında ﬁnale kalma başarısını da şimdiden göstermiş durumda.

Yeni Peugeot 408 gün yüzüne çıktı Peugeot göz alıcı tasarımıyla dikkat çeken yeni modeli 408’i tanıttı.

Peugeot’dan yeni 308 station wagon Fransız üretici yeni 308 SW modelini tanıttı.