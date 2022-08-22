Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ocak-temmuz dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Yayınlanan rapora göre, yılın yedi ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 5 artarak 742 bin 969 adet, otomobil üretimi ise yüzde 4 azalarak 434 bin 190 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 770 bin 279 adedi buldu. Bu dönemde, otomotiv sanayiinin kapasite kullanım oranı yüzde 66 olarak kayıtlara geçerken araç grubu bazında kapasite kullanım oranları haﬁf ticaride yüzde 66, kamyon grubunda yüzde 84, otobüs-midibüs grubunda yüzde 33 seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-temmuz döneminde ticari araç üretimine bakıldığında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 oranında artış görülürken, bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 25, haﬁf ticari araç grubunda ise yüzde 20 artış kaydedildi. Ocak-temmuz döneminde otomotiv ihracatı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 3 artarak 526 bin 601 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayi ihracatı ocak-temmuz döneminde toplam ihracatın yüzde 12’sini oluşturdu. Öte yandan Otomotiv Distribütörleri Derneği ODD verilerine göre ocak-temmuz döneminde en çok araç satan marka 51.646 adetle Fiat olarak kayıtlara geçti. İkinci sırada yer alan Renault 47.436 adet ve VW üçüncü sırada olarak 30.104 adet satışla listede yerini aldı. Satış adetlerine göre ilk beşte 4’cü sırayı Hyundai, 5’ciliği ise Toyota aldı.

Otomotiv sektöründen Kılıçdaroğlu'na tepki: 'Araba almayın' çağrısı piyasayı vurdu Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizler iktidara gelinceye kadar araba alımını öteleyin. Araba almayın" sözlerine tepki gösteren otomotiv sektörü temsilcileri, telefonlar sustu insanlar beklemeye geçti diyerek, "ÖTV indirimi nasıl olacak, neye göre indirilecek söylemeli" ifadelerini kullandı.