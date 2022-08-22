Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Hem hibrit hem de elektrikli olmak üzere iki versiyonla showroom’larda yerini alan yeni Niro Ön Çarpışma Engelleme Asistanı, Şerit Takip ve Şeritte Kalma Asistanı, Uzaktan Akıllı Park Asistanı gibi tüm sürüş destek sistemlerinin yanında soğutmalı ön koltuklar, hafızalı sürücü koltuğu ve elektrikli yolcu koltuğu, 10,25” Supervision gösterge paneli ve benzeri bir çok ileri teknoloji barındıran konfor unsurlarına ev sahipliği yapıyor. Yeni Kia Niro Hibrit, 1.6 litrelik benzinli motor ve elektrik motoruyla 141 PS kombine güç ve 265 Nm kombine tork sunuyor. Yeni Kia Niro EV ise 204 PS (150 kW) güç ve 255 Nm torka sahip elektrik motorunu 64,8 kWh batarya ile birleştirerek 460 km (WLTP) sürüş menziline ulaşabiliyor. DC şarj imkânı da sunan Niro, 50 kW DC şarj istasyonlarında 65 dakikada, 100 kW DC istasyonlarda ise 45 dakikada %80 şarj olabiliyor.

‘Yılın Otomobili’ ödüllü Kia EV6 Türkiye’de satışa çıktı Avrupa’da ‘Yılın Otomobili’ ödülünü alan Kia EV6 elektrikli araç Türkiye’de satışa çıkıyor. Güney Kore merkezli otomobil üreticisi, Türkiye pazarına giren otomobilin fiyat listesini yayınladı. Otomobil modeli şu anda tek versiyonu ile satışa çıktı.