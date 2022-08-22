Türkiye Gazetesi

Dünyanın en zengin insanı konumundaki Elon Musk, CEO’luk (üst yönetici) görevini yürüttüğü elektrikli otomobil şirketi Tesla’ya ilişkin yeni bir bilgi paylaştı. Twitter’ı aktif şekilde kullanan ve genellikle duyuruları resmi profili üzerinden yapan Musk, Tesla’nın Tam Otonom Sürüş (FSD) yazılımına 3 bin dolarlık zam yapıldığını açıkladı. Zamla birlikte FSD’nin fiyatı 15 bin dolara çıkarken yeni fiyatın ABD’de 5 Eylül'den itibaren geçerli olacağını belirtti. Musk, 5 Eylül'den önce araç sipariş eden sürücülerin yeni artan fiyatı ödemek zorunda kalmayacağını da sözlerine ekledi.

Tesla sahipleri Twitter üzerinden Musk’a zam nedeniyle tepki gösterdi. Bir kullanıcı “2018'de 8 bin dolardı, bu yıl 12 bin dolardı ve şimdi 15 bin dolar mı olacak? Bunun FSD'yi daha güvenli hale getirmekle ilgili olduğunu sanıyordum. Her şeyin güvenlikle ilgili olduğunu düşünmüyor.” dedi.

Fiyat artışı, Tesla'nın FSD beta 10.69'u sürücülere sunmaya başlamasıyla geldi. Bu yeni sürüm, Musk’ın ‘ileriye doğru büyük bir adım’ olarak tanımladığı güncellemelere sahip. Bununla birlikte, Tesla'nın şu anda aylık 199 dolara mâl olan FSD aboneliğinin fiyatını artırmayı planlayıp planlamadığı ise henüz belli değil.

OTOPİLOT YAZILIMI GÜNCELLENİYOR

FSD yazılımı, sürücülerin diğer sürücü destek özelliklerinin yanı sıra belirli hedeflere gidip gelmek için Tesla'nın gelişmiş sürüş yardım sistemi (ADAS) otopilotu kullanmasını sağlıyor. FSD, bir aracı tamamen otonom hale getirmezken, sürücülerin ellerini direksiyonda tutması ve yola dikkat etmesi gerekiyor.

Tesla'nın FSD betasının fiyatı yıllar içinde yavaşça yükseldi. Tesla, Ekim 2020'de belirli bir müşteri grubuna FSD beta sürümünü sunmaya başladığında fiyatı 10 bin dolara çıkardı. Eylül 2021'de Tesla, fiyatı bu yılın başlarında 12 bin dolara yükseltmeden önce beta sürümünü daha fazla müşteriye açmaya başladı.

Bu arada Musk, yazılım düzenleyici onayla birlikte tam kendi kendine sürüş gerçekleşirse FSD'nin değerinin 100 bin doların üzerine çıkabileceğini ifade etti.

TESLA’YA YANILTICI DİL SUÇLAMASI

Bu ayın başlarında, California Motorlu Araçlar Dairesi (DMV), Tesla'yı araçlarının kendi kendine sürüş özellikleri hakkında doğru olmayan veya yanıltıcı iddialarda bulunmak ile suçladı. DMV, Autopilot (otopilot) ve FSD isimlerinin yanı sıra Tesla'nın bunları tanımlamak için kullandığı dilin, kullanıcıları araçların otonom olarak çalışabileceğine inandırabileceğini ileri sürdü.

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