Türkiye Gazetesi

Daniel Craig'in James Bond karakterini canlandırdığı 2021 yapımı 'No Time To Die' filminde kullanılan ve Sean Connery’ye ait olduğu açıklanan Aston Martin DB5 marka otomobil satışa çıktı. 'Bond otomobili' olarak tanımlanan araçların başında gelen 1964 model Aston Martin 2,4 milyon dolara satıldı. Söz konusu araç, beyazperdede Bond karakterini ilk defa canlandıran Sean Connery'ye aitti.

Bond karakteri şimdiye kadar birçok oyuncu tarafından canlandırılmış, birçok araç kullanılmış olsa da, 1964 model Aston Martin'in ‘Bond otomobili’ olarak tanınan en popüler araç olduğunu söylesek yanlış olmaz. 2020'de hayatını kaybeden Sean Connery'e ait araç, garajda bulunuyordu.

Monterey Otomobil Haftası'nda açık artırmaya çıkan Aston Martin DB5, 2,4 milyon dolara alıcı buldu. Satıştan elde edilen gelirin ise Sean Connery'nin kurduğu hayır kurumuna verileceği söylendi.

James Bond filminde kullanılan Aston Martin DB5 müzayedede satılacak James Bond serisinin 25’incisi olan, son 15 yılın Bond yıldızı Daniel Craig'in de bu rolü son kez canlandırdığı Ölmek İçin Zaman Yok (No Time To Die) filminde dublör araba olarak kullanılan Aston Martin DB5 müzayedede satışa sunulacak.

Yeni James Bond dünyanın en şatafatlı galasıyla vizyona girecek Meraklıların uzun süredir beklediği yeni James Bond filmi “Ölmek İçin Zaman Yok” eylül ayında vizyona fırtına gibi girecek. Film için dünyanın en büyük galası düzenlenecek.