Türkiye Gazetesi

Temmuz ayında 111 bin 904 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,7'sini otomobil, yüzde 30,3'ünü motosiklet, yüzde 13,4'ünü kamyonet, yüzde 4,1'ini traktör, yüzde 2,9'unu kamyon, yüzde 0,3'ünü otobüs, yüzde 0,2'sini minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Temmuz ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 2,4 arttı. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, kamyonette yüzde 62,4, otomobilde yüzde 26,0, kamyonda yüzde 9,7 artarken minibüste yüzde 46,9, özel amaçlı taşıtta yüzde 38,8, traktörde yüzde 37,0, motosiklette yüzde 25,7 ve otobüste yüzde 11,7 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 azaldı. Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı otobüste yüzde 23,1, motosiklette yüzde 19,4, kamyonda yüzde 11,1, traktörde yüzde 6,4 artarken minibüste yüzde 63,9, otomobilde yüzde 13,7, kamyonette yüzde 12,7 ve özel amaçlı taşıtlarda yüzde 3,9 azaldı.

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,2'sini kamyonet, yüzde 15,3'ünü motosiklet, yüzde 7,9'unu traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TEMMUZ AYINDA 647 BİN 472 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Temmuz ayında devri yapılan taşıtların yüzde 66,3'ünü otomobil, yüzde 15,9'unu kamyonet, yüzde 10,4'ünü motosiklet, yüzde 3,0'ını traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE 693 BİN 234 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 4,3 azalarak 693 bin 234 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 11,1 azalarak 21 bin 257 adet oldu. Böylece Ocak-Temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 671 bin 977 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 322 bin 501 adet otomobilin yüzde 70,2'si benzin, yüzde 17,5'i dizel, yüzde 10,1'i elektrikli veya hibrit olup yüzde 2,2'si LPG yakıtlı oldu Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 26 bin 438 adet otomobilin ise yüzde 37,2'si dizel, yüzde 35,4'ü LPG, yüzde 26,3'ü benzin yakıtlı olup, yüzde 0,9'u elektrikli veya hibrit oldu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 olarak gerçekleşti.

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