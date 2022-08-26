Türkiye Gazetesi

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, kullanıcı odaklı bir yaklaşımla geliştirilen Togg, görme engelli kullanıcıları özgürleştiren girişim Blindlook'un 'herkes için erişilebilir bir dünya' hedefine ortak oldu. BlindLook'un partnerlerine sunduğu kapsayıcı hizmeti belgeleyen global sertifikası EyeBrand ağına katılan Togg, fiziksel ve dijital ürünlerinin temas noktalarını adım adım engelsiz bir hale getirecek. Yapılan iş birliği kapsamında Togg'un ürün ve hizmetleri BlindLook'un ses odaklı teknolojisiyle görme engelli kullanıcılar için erişilebilir olacak.

BlindLook'un yüzde 100 ses odaklı özgürlük teknolojisi Sesli Simülasyon, tam ve kısmi görme engelli bireyler için ürün ve hizmetleri erişilebilir hale getirip, görme engelli bireylerin ürün ve hizmetleri yardıma ihtiyaç duymadan bağımsızca kullanmalarına olanak sağlıyor.

Togg entegrasyonu tamamlandığında görme engelli bireyler Togg'un resmi internet sitesi "www.togg.com.tr"ye BlindLook hesaplarıyla girip, ürün ve hizmetlerden eşit ve erişilebilir şekilde yararlanabilecekler.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: TOGG mart ayında yollarda olacak TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG fabrikasının 29 Ekim'de açılacağını söyledi. Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilin mart ayında da yollara çıkacağını belirtti.

Togg fabrikasından heyecanlandıran görüntü: Yerli otomobil gümbür gümbür geliyor Yerli otomobil Togg, yeni bir video paylaşarak Twitter’daki takipçilerini heyecanlandırdı. Gemlik’te yer alan üretim fabrikasından görüntüleri paylaşan Togg, çalışmaya devam ettiklerinin mesajını verdi.