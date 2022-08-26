Türkiye Gazetesi

Formula 1'in internet sitesindeki açıklamada görüşlerine yer verilen Audi İcra Kurulu Başkanı Markus Duesmann, 2026'da yürürlüğe girecek güç ünitesi kurallarının tercihlerinde kilit rol oynadığını belirtti.

AUDI'NİN SAUBER'İN HİSSELERİNİ ALMASI BEKLENİYOR

2026 güç üniteleri, mevcut turboşarjlı V6 motorların mimarisini koruyacak ancak artırılmış elektrik gücü ve yüzde 100 sürdürülebilir yakıtlara sahip olacak.

Tarihinde ilk kez F1'de yer alacak Audi'den yapılan açıklamada ise hangi takımla işbirliği yapacaklarının yıl sonunda duyurulacağı ifade edildi.

Audi'nin, şampiyonada Alfa Romeo adıyla yarışan İsviçre merkezli Sauber takımının hisselerini satın alması bekleniyor.

Audi, 5G bağlantılı araçları duyurdu Otomobil devleri, 5G özelliklerle donatılan yeni modeller geliştiriyor. Bu akıma son olarak lüks otomobil markası Audi de uydu. Alman otomobil şirketi, gelecekteki otomobillerin belirli modellerinde 5G bağlantısı sunacağını duyurdu.

Audi özel olarak ürettiği yeni elektrikli modelini tanıttı Audi, türünün tek örneği elektrikli modeli S1 e-tron quattro Hoonitron'u tanıttı. Eşsiz tasarımı ile adeta gözleri üstüne çekti. Üretilen aracın ünlü driftçi Ken Block için özel olarak tasarlandığı belirtildi. Araç hakkında çok fazla bilgi verilmezken iki elektrikli motor kullanılması dikkat çekti.