Türkiye Gazetesi

Otomobil pazarında kıyasıya rekabet devam ederken, alanında uzmanlaşmış markalar global pazarlara açılarak daha da büyüyor. Çin'de 19 yıldır arka arkaya en fazla ihracat gerçekleştiren Chery, küresel stratejik planı kapsamında Türkiye pazarına girmek için yatırımlarını hızlandırdı.

2022 yılının son çeyreğinde Türkiye pazarına girmeye hazırlanan Chery, bu kapsamda insan kaynakları ve yatırım çalışmalarına da başladı. Otomobil pazarında ses getirecek 3 SUV modeliyle karşımıza çıkacak şirket, son teknolojiyi de bu araçlarıyla sunacak.

CHERY TÜRKİYE'YE GELİYOR

Chery’nin son 24 yılda temel teknolojiler konusunda Ar-Ge faaliyetlerine odaklanması, dünya genelinde 5 Ar-Ge merkezi açarak büyümesini sürdürmesinin sonucu olarak ‘Technology Chery’ konsepti gelişti. Otomotiv alanında 13 binden fazla patente onay alan Chery; geleneksel otomobil teknolojisinden yeni enerji çözümlerine, akıllı ağ bağlantısından yapay zekaya (AI) kadar birçok alanda kendini geliştirmiş ve ürünlerine adapte etmektedir.

Chery, fikri mülkiyet haklarına tamamen kendisinin sahip olduğu bağımsız bir motor teknolojisi olarak ACTECO serisi motorları geliştirdi. Bu motor serisi, yüksek performanslı motorlar alanında önemli ödüller kazanarak, Ar-ge faaliyetlerinin daha da yoğunlaşmasını sağladı. Çin’de 10’dan fazla Ulusal Bilim ve Teknoloji İlerleme Ödülü alan Chery; Çin’deki En İyi 10 Yenilikçi İşletme ödülünü de kazandı.

3 FARKLI MODEL SUNACAK

Çin’in dünyada 80’den fazla ülkeye ulaşan global markası Chery ilk aşamada ACTECO serisi 1,6 lt’lik benzinli motorlarla donatılmış 3 SUV modelini Türkiye pazarına sunmayı planladığını açıkladı. Bu modellerden biri tamamen sportif coupe SUV modeli Omoda 5. Omoda’nın ‘Art in Motion’ adı verilen akışkan hatlara sahip tasarımının da dünyada oldukça ilgi çektiği biliniyor.

5 koltuklu kompakt SUV modeli Tiggo 7 ve 7 koltuklu orta boy SUV modeli Tiggo 8 ise Türkiye pazarına girecek diğer modeller. Bu üç modelin satışlarına yılın son çeyreğinde başlanması planlanıyor.

Türkiye’de insan kaynakları ve bayileşme yatırımlarına da başlayan Chery, Çin’in en büyük global markaları arasında yer alıyor. İstanbul’da kurulacak genel merkez için deneyimli üst düzey yöneticilerle de anlaşan Chery, Türkiye pazarına 2022’nin son çeyreğinde girmeyi hedefliyor. Yurt dışında yeni girdiği pazarlar da birçok başarı elde eden ve yüksek satış rakamları yakalayan Chery, Türkiye otomotiv pazarına çok önem veriyor.

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