Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Ülkemizde satışa ilk sunulduğu günden bu yana 4.500’ün üzerinde sipariş alan SKYWELL, yalnızca son bir aylık süreçte 650 adetlik ön sipariş aldı. Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan SKYWELL CEO’su Mahmut Ulubaş “Markamız Türkiye pazarında bilinirliğini giderek artırıyor. Gördüğümüz yoğun talepten ötürü çok memnunuz. Yalnızca son tüketiciden değil ﬁlo şirketlerinden de ciddi bir talep alıyoruz. Beklediğimiz adetlerin üzerinde ön sipariş almış durumdayız ve bu talebi karşılamak için çok güçlü bir çalışma yürütüyoruz. Eylül ayında 650 adet, Ekim ayında ise 1.000 adetlik bir teslimat gerçekleştirmeyi hedeﬂiyoruz. Yıl sonuna kadar ise aldığımız tüm talebi karşılayabilmeyi ve 5.000 adetlik teslimat gerçekleştirme hedeﬁndeyiz” dedi.

Yeni Kia Niro SUV vitrinde yerini aldı Kia’nın çevre dostu SUV’u Yeni Niro ülkemizde de satışa sunuldu.

Togg'a rakip olacak: BMW yeni elektrikli SUV modeli iX1'i tanıttı BMW, elektrikli araç yelpazesini ‘iX1 xDrive30’ isimli SUV modeli ile genişletiyor. Bu model, X1 crossover'ın tamamen elektrikli bir versiyonu. iX1, otomobil üreticisinin en ucuz elektrikli aracı (EV) olarak i3'ün yerini alması beklenen giriş seviyesi bir model olarak gösteriliyor.