Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Son zamanlarda artan araç maliyetleri, bakım ve onarım masraﬂarında yaşanan yükseliş kullanıcıların birçoğunu uzun dönem kiralamaya yöneltti. Özellikle şirketler araç ve mobilite sorunları için maliyet, hasar yönetimi, bakım, kış lastiği gibi pek çok unsuru yöneterek avantaj sağladığını düşünerek operasyonel kiralamaya geçmeye başladı. Sektördeki rakamlar ise Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneğinin (TOKKDER), yılın ilk yarısına ilişkin sektör verilerini açıkladı.

Yayınlanan rapora göre operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk yarısında 13,9 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yaparak 30 bin 700 adet aracı ﬁ losuna kattı. Bu dönem içinde sektörün aktif büyüklüğü ise 65 milyar 400 milyon TL’yi buldu. Operasyonel araç kiralama sektörünün ﬁ losundaki haﬁ f ticari araç payının yüzde 5,8’e, elektrikli ve hibrit araçların payının ise yüzde 7,6’ya çıkması da raporda dikkat çeken diğer detaylar arasında yer alırken sektörün 23 pay ile en çok tercih edilen markası Renault olarak ön plana çıktı. Devamında ise 14,5’le Fiat, yüzde 10,6 ile Volkswagen ve yüzde 10,4’le Ford takip etti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici “ODD verileri ışığında, otomotiv pazarının yaşadığı daralmanın daha ne kadar devam edeceğini öngörmek güç. Yeni otomobil tedarikinde bu dönemde sıkıntı olduğu için araç kiralama sektörü de arzu edilen araç ﬁlosu büyüklüğüne ulaşamıyor. Sektör olarak müşterilerimizi araçsız bırakmamak adına çözümler üretmeye çalışıyoruz” dedi.

Kiralık aracın cezasından kiraya veren değil kiralayan sorumlu olacak Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay 19. Ceza Dairesi, kiralanan aracın ehliyetsiz üçüncü kişiye verilmesinde, kiraya verenin sorumlu tutulamayacağına hükmetti.

Kiralık araçla kaza yaptı, şoka girdi Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada halk otobüsü ile özel otomobil çarpıştı.