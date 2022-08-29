Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Türkiye’de traﬁğe kaydı yapılan motosiklet sayısı geçen yılın temmuz ayına göre %19,4 oranında artış kaydederken, 2022 Temmuz ayında 33.880 adet tescil yapılmış durumda. 2021 Temmuz ayında ise 28.385 adet tescil yapılmıştı. 2022 Temmuz ayı TUİK verilerine göre motosiklet tescil adetleri, bir önceki Motosiklet pazarı kendi dinamikleri doğrultusunda büyümesini sürdürüyor. yılın Ocak-Temmuz ayına göre ise %47,9 artış yakalamış durumda. 2021 yılı ilk 7 ayda 147.041 adet tescil yapılırken bu yıl ilk 7 ayda 217.440 tescil gerçekleşti. Motosiklet Endüstrisi Derneği tarafından yapılan açıklamada temmuz ayında traﬁ ğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, kamyonette yüzde 62,4, otomobilde yüzde 26,0 artarken minibüste yüzde 46,9, motosiklette yüzde 25,7 ve otobüste yüzde 11,7 azaldı. Elektrikli ve 50 cc’ye kadar araçlar hariç bakıldığında ilk 7 ayda motosiklet pazarı yüzde 20,1 oranında büyüdü. Elektrikli ve 50 cc’ye kadar araçların satışları ise yüzde 85,1 oranında artmış durumda.

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