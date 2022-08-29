Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), kullanıcı deneyiminde yapay zeka destekli çözümler sunan Smart_İX ile iş ortaklığı anlaşması imzaladığını duyurdu. Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Kullanıcı deneyimi alanında yapay zekâ destekli çözümler üreten @SMART_iX ile yaptığımız stratejik iş birliğiyle mobilite ekosistemimizi genişletiyor, 'Akıllı Yaşam' hizmetlerimizin güvenli, hızlı ve çevre dostu olmasını sağlıyoruz."

Togg, ardından bir paylaşım daha yaptı. Togg'un attığı ikinci tweette ise, şirketin Etiya ile anlaşma yaptığı duyuruldu. Tweetteki açıklamada, "Türkiye’nin küresel yazılım şirketi Etiya ile kullanıcılarımıza sunacağımız kişiselleştirilmiş, kesintisiz ve benzersiz deneyimin altyapısı olan dijital platformu birlikte geliştirmek üzere iş birliğine imza attık." ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz günlerde Togg, görme engelliler için bir adım atmıştı. Blindlook'un 'herkes için erişilebilir bir dünya' hedefine ortak olan şirket, fiziksel ve dijital ürünlerinin temas noktalarını adım adım engelsiz bir hale getireceğini açıkladı. Yapılan iş birliği kapsamında Togg'un ürün ve hizmetleri BlindLook'un ses odaklı teknolojisiyle görme engelli kullanıcılar için erişilebilir olacak.

Togg'dan takdir toplayan girişim: Görme engelliler erişebilecek Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, görme engelli kullanıcıları özgürleştiren girişim BlindLook ile yaptığı iş birliği kapsamında fiziksel ve dijital ürünlerinin temas noktalarını adım adım engelsizleştirecek.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: TOGG mart ayında yollarda olacak TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG fabrikasının 29 Ekim'de açılacağını söyledi. Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilin mart ayında da yollara çıkacağını belirtti.