Türkiye Gazetesi

Türk otomotiv sanayisinin ilk yüzde 100 yerli elektrikli otobüsleri 'Avenue EV' artık yollarda. ASELSAN ve TEMSAN iş birliğiyle üretilip test sürüşleri tamamlanan lityum pilli yerli elektrikli otobüsler, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'de hizmete başladı. 15 dakikada tam şarj olan elektrikli otobüsler için şehrin yedi noktasında şarj istasyonu oluşturuldu.

Samsun'un toplu taşıma hizmetlerinde fosil yakıtlı araçlar yerine kullanılacak, Türkiye'de ilk ultra hızlı şarj özelliğine sahip elektrikli otobüslerle, TEKNOFEST KARADENİZ'in düzenlendiği Samsun Çarşamba Havalimanı ile kent merkezi arasında konforlu ve çevreye duyarlı ulaşım sağlanıyor.

10 ELEKTRİKLİ OTOBÜS YOLLARDA

Çevre dostu 10 elektrikli otobüs, vatandaşları TEKNOFEST KARADENİZ’in gerçekleştirildiği Çarşamba Havalimanı’na ücretsiz taşıyor. İlerleyen günlerde bu elektrikli otobüsler, kent içi toplu ulaşımda kullanılacak.

Ultra Hızlı Şarj Özellikli Elektrikli Otobüs ve Şarj Sistemleri Sözleşmesi'ni geçen yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla imzalayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği proje ile egzoz gazını ortadan kaldıran, çevre temizliğine büyük katkı sağlayan, yakıt tasarrufuyla da işletme maliyetini düşüren toplu ulaşım sistemine geçiyor.

Yanma ve patlamaya karşı gerekli standartlara sahip bataryaları ile 80 kilometre menzili bulunan otobüsler, karbon salımı ve gürültü kirliliğini de azaltacak. Bu arada toplam 20 adet elektrikli otobüsün toplu taşıma sistemine dahil edilmesi planlanıyor.

Türk mühendislerin geliştirdiği elektrikli otobüsler Avrupa'ya damga vurdu Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen otomobil fuarı BUS2BUS’a Türkiye'den Karsan, TEMSA, Otokar ve Anadolu Isuzu şirketleri katıldı. Türk mühendisler, çevre dostu son model otobüslerini fuarda tanıttı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yüzde 100 elektrikli otobüs dönüşümünü gerçekleştirdi Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştiraki BELKA A.Ş tarafından dizel otobüsten dönüştürülerek AB standartlarında testleri başarıyla geçen ‘Türkiye’nin ilk dönüştürülmüş yüzde 100 elektrikli otobüsü tanıtıldı.