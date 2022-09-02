Türkiye Gazetesi

Bakanlık, 15 Eylül 2022’de yürürlüğe girecek düzenleme ile 81 ilde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla iş yeri denetimleri yapılarak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden pazarlaması yapılan otomobil ve arazi taşıtlarının tespit edileceğini ve cezalandırılacağını açıkladı. Bunun üzerine ikinci el araç piyasasında durgunluk yaşanırken, geçtiğimiz günlerde galericiler fiyatların düşeceğini belirtiyordu. Ancak bazı galericilerin akıl almaz hileler ile söz konusu düzenlemeyi delmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Yeni Şafak’ın haberine göre, galericiler araçların ‘beyin’lerine müdahale ederek sıfır olan kilometreyi 6 binin üzerine çıkarıyor. Bazı fırsatçılar ise elindeki araç stoklarını eritemeyince farklı bir hile yapıyor. Bu yöntemde ise, araçlarını anne, baba veya akrabalarının üzerine devrediyor.

'İKİZ ARAÇ' HİLESİNE DE DİKKAT!

Oto ekspertizler, kilometre değişikliğinin yalnızca çok uzman ekspertizler tarafından dikkatle incelenirse fark edilebildiğini söylüyor. Yeterli bilgisi olmayan ekspertizlerin ise bu hileleri fark edemeyeceğini belirtiyorlar.

Uzun yıllardır sektörde çalışan bir ekspertiz “Sadece dijital gösterge olmasına gerek yok, manuel göstergesi olan araçlarda da bu kilometre değişikliği yapılıyor. 500 lira karşılığında kilometre yükseltenler var. Yapılan bu değişiklikleri ekspertizler anlayabiliyor. Biz sadece, alıcı kişiye kilometresi yükseltilmiş ya da düşürülmüş diye bilgilendirme yaparız.” dedi.

Bu arada, stokları eritemeyen bazı kişilerin ise ‘devir oyunu’ yaparak araçları akrabalarının üzerine devrettiğini ve böylece araçları istediği gibi satabilecekleri de ortaya çıktı. Bu nedenle, son günlerde noterlerde yoğun bir mesai yapıldığı da ileri sürülüyor.

Bu arada, ekspertizler ‘ikiz araç’ hilesi konusunda da uyarıyor. Bu hilede ise fırsatçılar, 6 bin km’yi aşan aynı marka ve model bir aracı ekspertize sokarak düzenlemeyi ihlal ettiğini söylüyor.

Sıfır araç satışlarındaki yeni düzenleme, ikinci el otomobillerin ateşini aldı İkinci el otomobillere getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre şartı ile hem esnafın hem de vatandaşın yüzü güldü. Getirilen düzenleme ile fiyat artışlarına ve stokçuluk faaliyetlerinin önü kesiliyor. “Bayilerde sıfır arabalar bulabileceğiniz için fiyatlar da yerinde sabit kalmış olacak” diyen Sadrettin Köseoğlu, “Bu hem vatandaş ve esnaflar için uzun vadede iyi bir durum” dedi.

İkinci el otomobil piyasasında alıcıları sevindiren gelişme İkinci el otomobil piyasasında durağanlık devam ediyor. Sıfır otomobillerde yapılan düzenlemeler al-sat yapan vatandaşı ikinci el otomobil piyasasından çekti. ‘6 ay ve 6 bin kilometre’ düzenlemesi, piyasaya olumlu yansımaya başladı. Oto galericiler durağanlığın ikinci el otomobil piyasasında devam etmesiyle ikinci el otomobil fiyatlarında düşüş olacağını öngörüyor.