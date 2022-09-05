Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Altıncı nesli yüzünü gösteren Yeni Opel Astra, dört farklı donanım, 1.2 litre turbo benzinli ve 1.5 litre dizel motor seçenekleri ile 668.900 TL’den başlayan fiyatlarla ülkemizde satışa sunuldu. Sahip olduğu üstün Alman teknolojisi ve Opel’in yeni tasarım dili ile otomobilseverlerin karşısına çıkan araç, ilk göz temasında keskin hatlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ülkemizde Editon, Elegance, GS Line ve GS isimli dört farklı donanım seçeneğiyle satılmaya başlanan yeni Astra, her iki motor seçeneğinde de AT8 isimli, 8 ileri vitesli otomatik şanzımana ev sahipliği yapıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı tanıtım lansmanında önemli açıklamalar yapan Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, Türkiye’nin Opel Avrupa’da üçüncü en büyük pazar olduğunu dile getirerek “Astra ile bu unvanımızı daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye toplam pazarı için bu yıl 750 bin adetlik bir öngörümüz var. Biz toplam satışlarda 21 bine yaklaştık. Ağustos ayını da yaklaşık 1.800 adetle kapattık. Zaten o kadar aracımız vardı.

Bayilerimizde ve ana firmada stokumuz kalmadı, o derece bir taleple karşı karşıyayız. 750 binlik bir pazarda 45 binlik satış hedefimizi koruyoruz, biraz da üzerine çıkabiliriz. Şu ana kadar 21 bin adet sattık; yılın geri kalan 4 ayı için ise 24 binlik bir adet daha satma hedefimiz var diyebiliriz. Bulunabilirlik sorununun 2023’e kadar azalarak devam edeceğini söyleyebiliriz. 2023’den itibaren ise etkisi sıfıra yaklaşacak ve eskiye dönülecek diye düşünüyoruz. Biz araç tedariki konusunda Opel merkezinden özel destek ve söz aldık. Yeni Astra’ya da güveniyoruz. Araç kendi sınıfındaki tüm rakiplerine karşı özellikle Alman rakiplerine karşı oldukça iddialı. Gelecek yıl Opel Türkiye olarak 63 binlik bir hedefimiz var. Bu bizim için bir rekor olacak. Burada 50 bin binek, 13 bin ticari araç olacak şekilde 63 binin arkasındayız” ifadelerini kullandı.

Opel CEO'su İstanbul'da... Türkiye küresel sıralamada üçüncü! Almanya ve İngiltere’den sonra Türkiye’nin en büyük 3. pazar yeri konumuna geldiğini söyleyen Huetll “Türkiye kararlarımızı alırken danıştığımız ve dinamiklerini göz önünde bulundurduğumuz bir ülke” dedi...

Alman devi Opel’in gözü Türkiye’de İspanya gibi önemli bir pazarı geride bırakarak Avrupa bölgesinde beşinciliğe yükselen Opel Türkiye, bu yıl üst üste yeni model atakları yapacak…