Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Konuyla ilgili açıklama yapan Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar “Biz Skoda olarak müşterilerimizle birlikte gelişiyoruz ve bunu her zaman insanların hayatını güzelleştiren modellerimizle gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Elektrifikasyonun yaygınlaşmasıyla birlikte radikal değişimler yapmak için kusursuz bir zamanlama oldu. Yeni kurumsal kimlik markamızın dijital dünyaya olan yaklaşımını ortaya koyarken yeni tasarım dili ise, ŠKODA modellerinin önümüzdeki dönemde daha yenilikçi ve daha da fonksiyonel olacağını gösteriyor. VISION 7S ile gelecek tasarım dili markayı daha gençleştirecek ve modernleştirecek. Bunun yeni modellere yansıması çok heyecanlı olacak” dedi.

Skoda Karoq Türkiye'de satışa sunuldu: Makyajlı tasarımıyla ezberleri bozdu Otomobil meraklılarının heyecanla beklediği ve Türkiye'de de epey ilgi gören Skoda Karoq, makyajlanan yeni tasarımı ile satışa çıktı. Donanımında son teknolojiler sunan Skoda Karoq'da mevcut renklere ek olarak 'Phoenix Turuncu' ve 'Graphite Gri' gövde renk seçeneklerine de yer verilirken, fiyatı da 809.900 TL’den başlıyor.

Skoda Fabia Türkiye'de satışta | Tasarımı kadar tüketimi de çekici Skoda’nın hacim, teknoloji ve tasarım noktalarında dikkat çeken dördüncü nesil Fabia modeli 379.900 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu. Araç 1.0 motoru ile 4.9 litre yakıt ortalaması sunuyor.