Türkiye Gazetesi

Çinli şirket Huawei, yeni ürünlerini bugün düzenlediği etkinlikte tanıttı. Akıllı telefon modellerinin ve tabletlerinin yanı sıra şirket, yeni bir araba modeliyle otomobil pazarına giriş yapacağını gösterdi. Teknoloji devinin bir sonraki adımı belki de otomobil devi olmak.

Huawei, DFSK Seres işbirliğinde kurulan Aito isimli otomobil markasıyla araba piyasasına giriyor. Çinli teknoloji devi, ‘AITO M5’ adı verilen elektrikli otomobil modelini tanıtarak resmiyet kazandırdı. Bu arada, her ne kadar Apple ve Xiaomi gibi teknoloji şirketlerinin de araba modeli çıkaracağı söylense de Huawei AITO M5 otomobili aslında Tesla Model Y’ye rakip.

Bununla birlikte, Huawei, AITO M5’in ardından AITO M7 isimli otomobil modeliyle seriyi sürdürmeyi planlıyor.

AITO M5’in 365 kW motor gücüne, 675 Nm torka sahip olacağı açıklandı. Batarya tarafında ise, 80 kW’lık bataryasının 620 km menzil mesafesine sahip olması bekleniyor.

ABD’de enerji kıtlığı: Elektrikli arabaların şarj edilmesine kısıtlama getirildi Havaların aşırı sıcaklığı üzerine elektrik tüketimi tehlikeli bir seviyeye çıkınca California’da elektrikli arabaların şarj edilmesine kısıtlama getirildi

Kanada'dan Çinli teknoloji devi Huawei'ye yasak Kanada, Çin merkezli teknoloji devi Huawei şirketinin ve bir diğer Çinli ZTE'nin 5G ürünlerinin ülkede kullanılmasını yasakladı. ABD'nin eski başkanı Donald Trump da Huawei'ye ambargo uygulamıştı.