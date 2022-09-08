Türkiye Gazetesi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde şehir içi kısa mesafelerde kullanılmak üzere geliştirilen elektrikli otomobil Amperino, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan 66 milyon liralık teşvik aldı. Amperino Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Canseven, hedeflerinin elektrikli otomobili 2024 Cenevre Otomobil fuarında sergilemek ve 2025 yılında da ilk aracı banttan indirmek olduğunu söyledi.

Başlangıç olarak 66 milyon liralık verilen ucu açık teşvik 300 milyon TL’ye kadar çıkabilecek. Şehir içine uygun olarak tasarlanan elektrikli otomobil 90 kilometre hıza ulaşacak ve 150 kilometre menzile sahip olacak.

'İLK DEFA TÜRKİYE'DE HUB MOTOR ÜRETİLDİ'

Projeye ilişkin konuşan Amperino Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Canseven, “Biz bu işe 2019'da başladık. Önce mental olarak 6-7 ay hazırlandık ve araştırmalar yaptık. Kavramsal tasarım dediğimiz, nasıl bir araç yapacağız, hangi sınıf olacak, kaç kişilik olacak, şehir içi mi olacak gibi konularla ilgili yaklaşık 6 ay çalışmalar yaptık. Mühendis arkadaşlardan 3 tane kurucu ekip liderimiz var. Hem görsel tasarım hem de teknik tasarım ekibini 2020'de kurduk ve tasarımına başladık. Bu gün itibari ile tasarımı dondurduk. Yani görsel tasarımları son hale getirdik ve artık kalıp çalışmalarına başladık.

Amperino 2025'te banttan indirilecek

Bu esnada bakanlığa başvurduk. Aracın bütün kritik teknolojileri bize ait. Yazılımı yüzde 100 özgün ve Amperino tarafından yapılıyor. Batarya Amperino tarafından paketlenecek ve toparlanacak. İlk defa Türkiye'de hub motor üretildi. Biz bir firmayla birlikte bütün bilgileri paylaşıp ve Türkiye'de ilk defa yerli bir hub motor yaptırdık. Bunun yanında araç çevreci olsun diye de imalatında çevreci ürünler kullanmaya çalışıyoruz. Bu arabanın aracın gövdesini keten esaslı bir malzeme olan Bio Fiber’den üreteceğiz. Bunun bir önceki teknolojisinde Karbon Fiber idi. Yani bu aracı doğaya terk ettiğinizde kendi kendine çözünerek doğaya karışabilecek.” dedi

UCU AÇIK 66 MİLYON LİRALIK TEŞVİK

Bu sene itibariyle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na proje yazdıklarını hatırlatan Canseven, "Açılışta 66 milyon TL olmak üzere ucu açık bir teşvik aldık. 3 yılda projeyi kapatacağız ama bu teşvikler 10 yıl sürecek. Burada makinasal yaptığımız bütün yatırımların vergi muafiyetleri gibi avantajları var. Kısacası 5’inci bölgedeki firmalar hangi teşviklerden yararlanıyorsa biz de aynı teşviklerden yararlanıyoruz. Bu sektörle ilgilenenler arasında Amperino ile ilgili ciddi beklentiler var. Bakanlık bize inandı ki ileride 300 milyona kadar çıkacak bir teşvik sağladı.” diye konuştu.

Bakanlığın projeye inanmasının kendilerini motive ettiğini vurgulayan Yakup Canseven, “Biz otomotiv sektörü için daha star-up sayılırız. Buna rağmen böyle bir teşvik almış olmak bizim için hem gurur verici hem de motive edici. Bizim için bu teşvikin bir diğer önemi ise ileride gün Avrupa Birliğinde veya başka projelere başvurduğumuzda bu bizim için referans olacak. Burada teknoloji, mühendislik, yerlilik önemli. Gerçek Zamanlı İletişim Sistemi (GİS) Türkiye’de ilk defa Amperino mühendisleri tarafından geliştirildi ve aracımızda kullanılacak. Aslında biz bir mühendislik ekibiyiz ve araç bizim için bir çıktı. Biz şuan teknoloji geliştiriyoruz. Havelsan’dan Roketsan’dan kıymetli firmalarımızdan birlikte yazılım geliştirme teklifleri oldu. Çok yeni bir firma olmamıza rağmen, Milli Savunma Bakanlığı’nın çalışılabilir yazılımcı tedarikçiler listesine girdik. Aspilsan Türkiye de ilk defa pil üretti ve işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Ayrıca elektrikli araçların üretimi ve yan sanayisi oluşması için bir farkındalık oluşturmak gibi bir misyonu da üstlenmeye çalışıyoruz. Bu konu çok önemli çünkü ilk olmak çok zor çünkü yan sanayisi henüz gelişmemiş bu sektörün yan sanayisinin de gelişmesi gerektiği kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

3 KİŞİLİK OTOMOBİL

30 kişilik mühendis ekibinin aktif olarak çalıştığını kaydeden Yakup Canseven sözlerini şöyle sürdürdü: "5 yazılım mühendisimiz Bilişim Vadisindeki yerimizde yazılım üzerine çalışıyor. Amperino 3 kişilik olacak. 1-2 hafta içerisinde artık ilk şasi prototipi yürütüp testlere başlayacağız. Hedefimiz 2024 yılında bu aracı tam tekmil bitirerek Cenevre Otomotiv Fuarında sergilemek. Dünyanın her yerine satabilmek için E belgesi alacağız. Bu konuda başından beri homologasyon testleri ve belgelendirme için Finlandiya’dan yani AB den akredite Mobilite firması ile çalışıyoruz ki çıkan araç bütün teknik şartnamelere haiz olsun. Aracı çıkardıktan sonra 6-12 ay sürecek bir test ve belgelendirme süreci var. Bu süreç sırasında da biz artık seri üretim için fabrika ve seri üretim hattı çalışmalarına başlayacağız. 2025 yılı gibi ilk araçlar banttan iner diye düşünüyoruz.”

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