Türkiye Gazetesi

Ali ÇELİK

Borusan Otomotiv Türkiye temsilcisi olduğu BMW’nin tamamen yenilenen iki modeli ile ürün yelpazesini genişletti. Kompakt SAV modeli olarak dikkat çeken Yeni BMW X1, 1 milyon 484 bin 200 TL’den başlayan fiyatlarla ülkemizde satışa sunulurken markanın hem dünyada hem Türkiye’de en çok satan modeli Yeni BMW 3 Serisi 1 milyon 745 bin 700 TL’den başlayan fiyatlarla Borusan Otomotiv Yetkili Satıcılarındaki yerini aldı.

Basın lansmanında tüm dünyada yaşanan tedarik sıkıntılarına rağmen BMW markasının en yeni ve en güncel modellerini dünya ile eş zamanlı Türkiye pazarına da sunduklarını belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik "Tamamen yenilenen BMW X ailesinin kompakt SAV modeli Yeni BMW X1, öne çıkan fonksiyonelliği ve geniş hayat alanıyla segmentinde standartları belirliyor. Yeni nesil donanımları ve teknolojileri de bünyesinde barındıran Yeni BMW X1, Eylül ayından itibaren Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcılarımızdaki yerini aldı" dedi.

BMW TUTKUNLARININ YENİ GÖZDESİ OLACAK

Temmuz ayında ön siparişleri alınmaya başlanan Yeni BMW 3 Serisi’nin otomobil tutkunları tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandığını belirten Tiftik "Borusan Otomotiv olarak tarafımıza ulaşan her talebi karşılamak için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Yıl sonuna kadar tarafımıza ulaşacak isteklere olumlu yönde cevap vermek adına üreticimizle en üst düzeyde temaslarımıza devam edeceğiz. Ayrıca bugün sizlerle bir araya getirdiğimiz bir diğer önemli modelimiz ise Yeni BMW 3 Serisi Touring. Dinamik tasarımı ve geniş yükleme alanıyla BMW tutkunlarının yeni gözdesi olacaktır" ifadelerini kullandı.

BMW X1 ÖZELLİKLERİ

BMW’nin kompakt sınıfta yer alan SAV modeli yeni X1, sDrive18i 1.5 litre hacminde 3 silindirli benzinli motora sahip. 136 beygir güç ve 230 Nm tork üreten bu motor, gücünü ön tekerleklere 7 ileri çift kavramalı şanzıman ile iletiyor. Otomobil 0’dan 100 km/s hıza sadece 9,2 saniyede ulaştırırken WLTP normlarına göre karma olarak 6.3 – 7 lt / 100 km’lik yakıt tüketim verisi sunuyor. Yeni BMW 3 Serisi ise 1,6 litrelik, 4 silindirli, turbo beslemeli 170 beygir gücündeki motoru ve 8 ileri tam otomatik şanzımanla kombine edilmiş.

Öte yandan Touring versiyonu ise eylül ayından itibaren 2 litre hacminde dizel motora sahip, dört tekerlekten çekişli versiyonuyla ülkemize gelecek.

İki otomobil devi elektrikli araç üretimini hızlandırıyor Japon otomobil şirketleri Nissan ve Honda, elektrikli araçlara geçişi teşvik eden çevre yasaları nedeniyle iş birliği arayışlarını hızlandırdı. İki şirket, batarya üretim kapasitesini artırmak için yeni bir adım attı.