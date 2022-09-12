Türkiye Gazetesi

Kaan ZENGİNLİ

Bu haftaki test konuğumuz Ford’un Pick-up segmentindeki güçlü oyuncusu Ranger’ın araziye uygun hale getirilmiş olan ‘Raptor’ modeli oldu. Markanın efsanesi F150’den ilham alınarak geliştirilen Raptor (yırtıcı) arazide tabiri caizse şov yapıyor. Peki bu canavar Ranger’dan hangi özellikleriyle ayrılıyor? Öncelikle ön panjurda büyük harflerle yazılmış bir FORD yazısı görüyorsunuz. Ön ve arka tamponun standart modele göre daha şişkin ve büyük olduğu göze çarpıyor. Geniş çamurluklar aracı daha kaslı gösteriyor. Yan basamaklarla heybeti tamamlanmış Raptor’un, Ranger’a göre daha yüksek bir yapısı bulunuyor. Kendine özgün arazi lastikleri ile de bu yükseklik dengelenmiş…

ÜST DÜZEY SÜSPANSİYON

Pick’up’lardaki şikâyetlerden biri de arka koltuklardaki baş ve diz mesafesinin dar oluşudur. Ancak Raptor geniş yapısı gereği bu sorunu çözmüş. İçeride oldukça ferah bir yaşam alanı var. Raptor’da ‘Ford Performance’ mühendisleri tarafından üretilen geliştirilen süspansiyonlar bulunuyor. Bu da arazide daha konforlu yolculuk yapmanıza imkân tanıyor. Raptor’un ön konsolu Ranger’dan pek farklı değil. Tabii detaylarla renklendirilmiş… İçeride yumuşak malzeme kullanılmış. Ayrıca deri döşeme koltuklar ve dikişler araca premium bir hava katıyor.

DOĞAL ORTAMINDA DENEDİK

Bugüne kadar arazide test ettiğim en yetenekli pick-up diyebilirim. Raptor, Ranger’a göre bambaşka bir duruma evirilmiş. Rakiplerinde görmeye alıştığımız ve ‘evolation’ konseptiyle piyasaya sürülen modeller yalnızca göze hitap eden detaylarla ve farklı motor seçenekleriyle karşımıza çıkıyordu. Ancak Ford mühendisleri Raptor’u teknik açıdan da fazlasıyla doyurmuşlar. Araçtaki süspansiyon sistemi, motor değerleri, sürüş modları ve teknolojik özellikleri araziye en uygun hâle getirilmiş.

F150 DNA’SI BULUNUYOR

Markanın efsane modeli F 150’nin DNA’larından yola çıkılarak üretilen Raptor, tam bir arazi canavarı. Kısacası bir Pick-up’tan daha fazlası diyebiliriz. Yeni nesil 2 litre Ford EcoBlue dizel motor ile sunulan yeni Ranger Raptor, 213 PS ve 500 Nm torku ile benzersiz bir sürüş deneyimi sunuyor. Özellikle 10 ileri otomatik şanzımanı, motor ile harika bir birliktelik oluşturuyor.

Otomobil sürücülerine yeni kolaylık: Elektrikli araca başka dizele bambaşka rota Google, geçen yıl araç sürücülerine en çevre dostu rotayı gösteren bir Haritalar özelliği başlattı. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da yaklaşık 18 aydır kullanılan bu özellik artık 40 Avrupa ülkesine genişletildi.