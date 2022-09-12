Türkiye Gazetesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Karaman Ticaret Borsası Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ'nin açılışında yerli otomobil Togg için, "Allah nasip ederse 2017'de görevini üstlendiğimiz Togg’un da yani Türkiye'nin ilk yerli, milli ve bütün hakları Türk olan bir otomobilin fabrikasının 29 Ekim'de Gemlik'te açılışını gerçekleştireceğiz. Mart ayında inşallah Togg’a hep beraber binebileceğiz.” diyerek satış tarihini dillendirdi.

Devamında ise Togg’un önemine dikkat çekerek, “Yüzde yüz elektrikli, masrafı yok. Benzinliye göre hava kirliliği yok. Çevre dostu bir arabaya hep beraber bineceğiz. Dünyayla aynı zamanda. Bütün dünyada aynı teknoloji aynı zamanda Türkiye'ye getirmiş oluyoruz.” dedi.

29 EKİM'DE SERİ ÜRETİM BAŞLIYOR

Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, otomotiv sektörünün de mobilite ekosistemine dahil olduğunu aktardı. Yeni mobilite çözümleri, yapay zeka, oyunlaştırma, blok zincir, büyük veri, sürdürülebilirlik, akıllı şebekeler, enerji çözümleri gibi kavram ve uygulamaların stratejik alanları oluşturduğunu ifade etti.

Tersine beyin göçüyle uluslararası firmalardan 27 personeli Togg'a kazandırdıklarını belirten Karakaş, 540 mühendisle çalıştıklarını sözlerine eklemişti. Karakaş, yerli otomobil üretimine ilişkin şöyle konuşmuştu: "Şu an Gemlik Kampüsü'müzdeki deneme üretimlerindeyiz. Deneme üretimi, bizim sektörümüzde şu anlama geliyor; o kadar karmaşık bir yapıyı bir araya getirirken deniyoruz, öğreniyoruz, eksikliklerimizi tamamlıyoruz. 29 Ekim'de Gemlik'teki tesisimiz seri üretime hazır hale gelecek. Seri üretimden üretilen araçlarımız sertifikasyon testlerine tabi tutulacak ve inşallah martta trafiğe çıkmış olacak."

Yerli otomobil Togg için son sürat! Şarj istasyonu kuracaklara zaman sınırı Türkiye’nin yerli otomobili Togg için geri sayım başladı. 2023’ün Mart ayında piyasaya sürülmesi beklenen Togg için süreç hızlanırken, şarj ağı işletmeci lisansı alan şirketlere yönelik de yeni bir karar çıktı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan yerli otomobil için flaş duyuru: 'Togg üretimi 29 Ekim'de başlıyor' Türkiye’nin 60 yıl önce yarım kalan, yerli ve milli otomobil üretme rüyasını Bursa’da gerçekleştirmenin heyecanını duyduklarını belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu tarihi girişim, 29 Ekim’de kapılarını açıyor ve fabrikada üretim resmen başlıyor. 2023’ün ilk çeyreğinde de, yurtiçinde satışa çıkıyor. Yani çok yakında Bursa caddelerinde, TOGG’u görmeye başlıyoruz” şeklinde bir değerlendirmede bulundu.