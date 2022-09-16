Türkiye Gazetesi

2017'de yeterli ilgiyi görememesi üzerine Türkiye pazarından çekilen Çinli otomotiv üretici Chery, geri dönüyor. Chery'nin yeni SUV araçları OMODA 5, TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO İstanbul'a geldi. Tech Chery'den yapılan açıklamaya göre, OMODA 5, Tech Chery tarafından piyasaya sürülen ve gençlerin estetik özelliklerine hitap eden ilk küresel otomobil olarak öne çıkıyor.

CHERY TASARIMI İLE GÖZ DOLDURACAK

Otomobil çerçevesiz bir ön yüze sahip ve her ızgara, sanatsal bir iç içe geçmiş ışık ve gölge duygusu oluşturan elmas kesimli metal öğelerle süsleniyor.

Yüksek belli olan eğik gövde tasarımı, aynı zamanda genç neslin sınırlarını aşma ve özgürlüğü serbest bırakma doğasını gösteriyor. Aracın ileriye doğru bir momentumu oluşturmasını sağlıyor.

TIGGO 7 PRO, keskin ve parlak matrix LED akıllı farlarla birleştiğinde hem tasarım hem de esenlik duygusu veriyor. TIGGO 8 PRO, Chery tarafından orta ve üst düzey sınıf için piyasaya sürülen lüks bir iş amiral gemisi ürünü olarak konumlanıyor.

Şirketin Türkiye'de satışlarına yılın son çeyreğinde başlaması planlanıyor.

Otomotiv devi Audi Formula'ya giriyor Alman üretici Audi, 2026 sezonundan itibaren Formula 1 Dünya Şampiyonası'na motor tedarikçisi olarak katılacak.

Otomotiv ÖTV'sinde Cumhurbaşkanı'na yeni yetki: 3 kat artırabilecek, sıfırlayabilecek Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile birlikte ÖTV tebliğinde yer alan 'Bakanlar Kurulu' ibaresi 'Cumhurbaşkanı' olarak değiştirildi ve Cumhurbaşkanı'na motorlu araç ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar artırma ve sıfıra indirme yetkisi tanındı.

2022 Mayıs ayında en çok satılan otomotiv markaları belli oldu Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen markalar belli oldu.

Otomotiv küresel krizde tüm dikkatler Türkiye’de OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp “Türkiye’de otomotiv yedek parça konusunda bulunabilirlik ve çeşitlilik her geçen gün artıyor. Stok seviyelerimiz de geçen yıla göre oldukça yüksek” dedi.