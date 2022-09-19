Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Sayısız başarılara imza attıkları elektrikli ve otonom ürün ailesini görücüye çıkarmaya hazırlandıkları dile getiren Karsan CEO’su Okan Baş açıklamasında, “Elektrikli gelişim vizyonumuz e-Volution ile Karsan markasını Avrupa’da ilk 5’te konumlandırma hedefimize doğru ilerliyoruz. Fuara damgamızı vuracak ve dünya lansmanını IAA Transportation Fuarı’nda gerçekleştireceğimiz yepyeni modelimiz ile elektrikli mobiliteye başka bir boyut kazandıracağız. Lanse edeceğimiz bu yeni elektrikli modelimiz, Karsan’ın yarım asrı geçen tarihinde bir kilometre taşı olacağı gibi, geleceğin mobilite çözümleri açısından üstlendiğimiz öncü rolü bir kez daha kanıtlayacak” dedi.

Karsan yüzde 30 pazar payı ile Avrupa lideri Otonom elektrikli otobüs ile yolcu taşıyarak Avrupa’da bir ilki gerçekleştiren Karsan, 2021 yılında Avrupa elektrikli midibüs pazarının da lideri oldu.

Karsan voltajı yükseltti hedefini katladı Avrupa’da ilk 5 marka arasında boy göstermeye başlayan Karsan, istihdam, kârlılık ve AR-GE kapasitesini iki katına çıkaracak.