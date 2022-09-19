Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Türkiye otomotiv tedarik sanayinin çatı kuruluşu Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), enerji maliyet artışlarının otomotiv tedarik sanayinde yer alan firmalara olan etkilerini ortaya koyan güncel araştırmasını kamuoyuyla paylaştı. TAYSAD üyeleri arasında yapılan anket çalışmasına göre enerji darboğazı nedeniyle yurt dışı müşterilerin üretimlerinde düşüş olacağını öngörenlerin oranının yüzde 98 gibi çok yüksek bir düzeyde olması dikkat çekiyor. Katılımcıların yarısından fazlası, Eylül 2020’ye göre satılan mamul maliyetleri içinde enerji payının yüzde 200 arttığını belirtirlerken, katılımcıların yüzde 87’sinin yurt içi OEM’lerin, enerji maliyetlerinden dolayı üretim aşamasında oluşan artışın büyük bir kısmını ya da tamamını ödemediğini belirtmesi ayrıca öne çıktı.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan TAYSAD Başkanı Albert Saydam, “Tüm dünyada hissedilen bir enerji krizinin içindeyiz. Bu kriz, küresel anlamda tüm otomotiv sanayini derinden etkiliyor. Avrupa’da çok yakın zaman içinde bu krizin üretimi ve birçok sanayi kolunu durdurma noktasına geleceğine yönelik kaygılar var. Avrupa’da yaşanan panik havası şu an bizim ülkemizde yok ama elbette endişe yüksek” açıklamasında bulundu. Artan enerji maliyetlerinin tedarik sanayinin bilançolarına negatif etkisine dikkat çeken Saydam, özellikle Türkiye’deki OEM’ler ile yapılan mevcut sözleşmelerin enflasyonun yüzde 15 gibi düşük ve stabil olduğu dönemlerden kalan uygulamalar olduğunun altını çizerek, “Yüksek enflasyonlu bu dönemde artan enerji maliyetlerinin eklenmesiyle Türk otomotiv tedarik sanayi çok ciddi kayıplar yaşıyor. Ana sanayi firmalarıyla yapılan sözleşmelerdeki uygulama ve fiyat güncelleme yöntemleri, güncel maliyet yapımız karşısında yetersiz kalıyor. Yaptığımız üretimde yurt içi OEM’lerin, enerji maliyetlerinde oluşan artışın büyük bir kısmını ya da tamamını ödememesi sektörün şu an en önemli sıkıntılarının başında geliyor. Tedarik sanayinin ayakta kalabilmesi için burada çok hızlı bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Meclis başkanı Şentop'tan enerji krizi açıklaması: Avrupa’da tedirginlik üst seviyede TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Moldova ziyareti sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Enerji krizi nedeniyle Türkiye'den yardım isteyen Moldova'nın ardından Şentop, “Avrupa’nın gelecek kışı zor geçireceğini işitiyoruz. Sadece işitmek değil, evvelki gün 2 günlük resmi ziyaret için Moldova’daydım. Avrupa’nın tedirginliğinin üst düzeyde olduğunu belirtmek isterim. Avrupa’da artan enerji, tarım ve gıda fiyatları sebebiyle ciddi kriz senaryoları gündemi işgal etmektedir” dedi.

Louvre Müzesi'ni de enerji krizi vurdu: Tasarruf için ışıkları erken karartıldı Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nin piramidi, "sembolik enerji tasarrufu adımları" kapsamında 2 saat erkenden söndürüldü.