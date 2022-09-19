Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 düşüş kaydederken Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı. En fazla düşüş gösteren ülkeler ise sırasıyla yüzde 24,7 ile Norveç, yüzde 22,3 ile Romanya ve yüzde 19,5 ile Danimarka oldu. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar ise sırasıyla yüzde 42,4 ile Portekiz ilk sarada yerini alırken yüzde 39,7 ile Yunanistan ve yüzde 36,4 İrlanda oldu.

İkinci el araç satışında fırsatçılara geçit yok! Cezası yükseliyor Sondakika... İkinci el oto satışında getirilen 6000 kilometre şartını hülle yoluyla ihlal edenlere verilen ceza 8 bin liradan 300 bin TL'ye çıkarılıyor. Bakanlık Meclis açılınca yetki talebinde bulunacak.

Otobüse, metroya harcanan parayla araba sahibi olabilirsiniz! Henüz arabası olmayana "sosyal araç" projesi yolda! TOKİ tarafından inşa edilecek "sosyal konut" projeleriyle dar gelirli vatandaşlar ilk evlerinin sahibi olabilecek. Uygun taksitler sayesinde kira öder gibi ev sahibi olmak mümkün olacak. Günümüzde en önemli ihtiyaçlardan birisi olarak kabul edilen arabalar için de bir kampanyanın yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Ankara kulislerindeki yeni iddiaya göre; sosyal konut projesi gibi "sosyal araç" projesi yolda. Böylelikle uygun taksitlerle araba satın almak daha kolay olacak. Projenin aracı olmayan ve ilk defa araç alacak kişileri kapsayacağı işaret ediliyor.