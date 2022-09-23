Türkiye Gazetesi

Otomobil şirketi Chery, Çin'in Anhui bölgesinde yer alan Wuhu kentinde 'Yaoguang 2025 Chery Teknoloji Günü' etkinliğini düzenledi. Etkinlikte çok sayıda gelişmiş teknolojilerden bahsedildi. Ayrıca etkinlikte yeni bir konsept model de tanıtıldı.

'Yaoguang 2025' stratejisini duyuran şirket, 13 temel teknoloji sistemi kuracağını açıkladı. Firmanın açıklamasına göre, E0X araç platformunun beş özelliğe sahip olduğu belirtildi. Bu özellikler, esnek bant genişliği, esnek alan, etkin elektrik sürüş, rahat sürüş kontrolü, güvenlik ve hafif ağırlık olarak dikkat çekiyor.

OTOMOBİL PAZARINDA HIZLA YÜKSELİYOR

Dünyaca ünlü pazar danışmanlığı ve araştırma şirketi J.D. Power’ın ‘2022 Çin İlk Kalite Değerlendirmesini (IQS)’ne göre, Çinli otomobil şirketi Chery, ana akım markalar arasında geçtiğimiz yıla kıyasla iki sıra yükselerek 9'uncu sıraya yerleşti.

Chery Arrizo 6 Pro orta boy SUV segmentinde 1'inci sırada; Tiggo 8 Pro Max ise orta boy SUV segmentinde 2'nci sırada yer aldı. Tiggo 4 Pro da mini SUV segmentinde 3'üncü sırada yer aldı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında, Chery Group yılda yüzde 111 artışla 141 bin 767 adet satış hacmine ulaşarak yıllık satışlarını iki katına çıkarmıştı. Ocak - Ağustos ayları arasında, Tiggo 8 ve Tiggo 7 serilerinin her ikisinin satış hacmi 100 bini aştı.

CHERY, TÜRKİYE PAZARINA GİRİYOR

Çinli otomobil şirketi Chery, Türkiye’de satışa çıkaracağı SUV modelinde 1.6TGDI motorunu kullanacağını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Chery'nin üçüncü nesil motoru ACTECO 1.6TGDI, 2019'da 'Çin'in En İyi On Motoru' listesine girdi. Motor, teknoloji inovasyonuyla, dördüncü nesil olan 2.0T GDI motoruna yükseltildi. Bununla birlikte, otomobilin özü olan bu motor birçok bileşenden oluşuyor. Motor; ABD, Türkiye, Almanya, Japonya gibi ülkelere ihraç edilirken, şirketin Temmuz ayında denizaşırı ihracatı ilk defa 50 bini aşarak yıllık bazda yüzde 90,1 artışla 50 bin 614'e ulaştı. Ocak-temmuz ayları arasında Chery Group, yıllık bazda yüzde 36,8'lik bir artışla toplam 198 bin 859 araç ihraç etti.

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