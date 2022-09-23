Türkiye Gazetesi

Elektrikli otomobiller özellikle iklim krizini durdurmak için son yıllarda gittikçe daha fazla satış hacmine ulaşıyor. Elektrikli araç denildiğinde ise pek çok kişinin aklına gelen ilk markalardan biri Tesla. Otonom sürüş teknolojisine sahip araçlar geliştiren Tesla, özellikle son 1-2 yıldır tespit edilen ciddi sorunlar nedeniyle bazı araçlarını tamir etmek için geri çağırıyor.

Tesla, ABD’de bazı araç modellerini camlardaki otomatik ters çevirme sistemindeki bir hata nedeniyle geri çağırdı. Hata nedeniyle otomatik cam ters çevirme sistemi bir engel tespit ettiğinde doğru şekilde davranmayabilir ve insanların parmakları cama sıkışabilir. Otomobil üreticisi, bu hatanın yaralanmalara neden olabileceğini açıkladı.

TESLA ARAÇLARINDA TEHLİKELİ HATA

Şirketin Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresine (NHTSA) yaptığı açıklamaya göre, otomatik cam ters çevirme sistemindeki hata kablosuz yazılım güncellemesiyle düzeltilecek. Yani aslında hatanın giderilmesi için araç sahiplerinin Tesla bayilerine gitmesi gerekmeyecek. Bu nedenle Tesla'nın milyarder CEO'su Elon Musk, 'geri çağırma' tanımına kızarak bunun bir geri çağırma olduğunu söyledi.

Araçlardaki söz konusu hata bazı 2017-2022 Model 3, 2020-2021 Model Y, 2021-2022 Model S ve Model X modellerinde bulundu. Bununla birlikte, Tesla şimdiye kadar bu hatayla ilişkili herhangi bir kaza ya da yaralanma bildiriminin bulunmadığını belirtti.

Bu arada, Tesla hisseleri Perşembe öğleden sonra yüzde 3,5 düştü.

Tesla en yeni otomobillerini Dubai çöllerinde test etti Tesla, gündüz sıcaklıklarının genellikle 50 santigrat dereceye ulaştığı bu yaz aşırı ısı ve dayanıklılık testleri yapmak için birkaç aracını Dubai'ye getirdi. Tesla'nın iki yeni modeli Dubai'nin çöllerinde test sürüşü gerçekleştirdi.

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