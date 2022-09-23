Türkiye Gazetesi

Bursa Gemlik'te inşa edilen TOGG fabrikasında sona yaklaşıldı. 29 Ekim 2022 günü açılışın ardından fabrikada seri üretim başlayacak yerli otomobilin, seri üretime girdikten aylar sonra ise ilk sahiplerine ulaşacağı bilinirken, merakla beklenen şarj istasyonalrı da görücüye çıktı.

KURULUM İÇİN HAZIR

Trugo Resmi Twitter Sayfası'ndan yapılan açıklamada, "Togg kurucu ortaklarından Vestel'in Türkiye'de, Trugo'ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır. Trugo ile elektrikli araç kullanıcıları Türkiye'nin 81 ilinde yüksek performanslı şarj altyapısıyla, kesintisiz bir deneyim yaşayacak." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE TOGG'UN ŞARJ CİHAZLARI

Yerli otomobilde son durum! Togg'un ilk sahibi kim olacak? Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili Togg için geri sayım başladı. 29 Ekim’de seri üretim fabrikasının açılışı gerçekleşecek ve ardından seri üretim başlayacak. Peki, Togg ne zaman çıkacak? Togg’un fiyatı ne kadar olacak? İlk Togg sahipleri kimler? İşte merak edilen bu soruların cevapları…

Yerli otomobilde yeni gelişme! Togg araçlarında yer almayacak ürün açıklandı… Togg’un fiyatı da belli oldu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Togg otomobiline ilişkin konuştu. Varank, Togg’un yeni bir özelliğini ve merak edilen fiyatına açıklık getirdi.

TOBB Başkanı müjdeyi verdi: 'Mart 2023'te Togg'u göreceksiniz' Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Aliağa Ticaret Odasında (ALTO) 'Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri İstişare Toplantısı’na katılarak yerli otomobil Togg başta olmak üzere birçok konuda önemli bilgiler verdi. Türkiye’nin yerli otomobili Togg ile ilgili müjdeyi paylaşan Hisarcıklıoğlu, 29 Ekim’de Togg'un fabrikasının açılacağını belirterek, "Allah nasip ederse mart ayında Aliağa sokaklarında gezerken Togg'u göreceksiniz” dedi.

Yerli otomobile yeni durağında büyük ilgi: Togg’u görenler yanından ayrılamadı Yerli otomobil Togg Konsept Cihazının yeni durağı Galataport İstanbul oldu. Togg’un doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV'un 2023 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.