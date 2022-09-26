Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Kendi sınıfında rakiplerine karşı her zaman güçlü bir duruş sergileyen Peugeot 308’in tamamen yenilenen versiyonu ülkemizde satışa sunuldu. İlk bakışta dikkatleri üzerine çeken tasarım unsurları olsa da sahip olduğu teknolojiler ve güvenlik donanımları bir üst sınıfın standartlarına oldukça yakın. Başlangıç etiketi olarak 775.000 TL’lik bir etiketle karşımıza çıkan Yeni Peugeot 308, aynı zamanda markanın yeni logosunu üzerinde taşıyan ilk model. EAT8 otomatik şanzımanın standart olarak sunulduğu 130 HP’lik 3 silindirli turbo beslemeli 1.2 PureTech motor ile Active Prime, Allure ve GT adı verilen 3 ayrı zengin donanım seçeneğiyle tercih edilebiliyor.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, basın toplantısında yaptığı konuşmada “Satışlarımızın yarısını oluşturan, SUV 2008, SUV 3008 ve SUV 5008 gibi SUV modellerimiz ile süregelen atağımızı yeni PEUGEOT 308 ile bir üst seviyeye taşıyarak yeni bir rekor kıracağımıza inanıyoruz. Otomobil sevdalılarının merakla beklediği yeni aslan logosu, göz alıcı tasarımı ve rakipsiz teknolojik donanımlarıyla segmentinde eşsiz bir deneyim sunacak Yeni PEUGEOT 308 modelimizin de katkısıyla 2023 yılında daha yukarıları hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yavaş yavaş 2023 ile ilgili hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Reyhanoğlu “Stellantis Grubu olarak bizim bu yıl için toplam 750 bin adetlik pazar öngörümüz var. Yılın ilk 8 ayında hem biz hem rakiplerimiz bu ham madde krizinin yol açtığı, zaman zaman lojistik krizinin yol açtığı tedarikle ilgili birtakım sıkıntılar yaşadık. Bugüne kadar oluşan pazar aslında tedarik sıkıntısı doğrultusunda oluşan, biraz daha potansiyelin altında kalmış bir pazar ama son çeyrekte biraz daha elimiz rahatlıyor. PEUGEOT Türkiye olarak bugüne kadar toplamda 18.000 adetlik bir satış gerçekleştirdik. Son 4 ayda ise 21 bin adet daha araç satacağız. Aslında yıllık toplam satışın yüzde 54’ünü son çeyreğe bırakmış durumdayız. Yani 8 ayda sattığımızdan daha fazlasını son 4 ayda satmayı hedefliyoruz. Tabii bu hedefe ulaşmamızda yeni PEUGEOT 308’in çok büyük bir katkısı olacak. Bu senede son 4 ayda satışa sunduğumuz yeni PEUGEOT 308’den 2500 adet satmayı hedefliyoruz. Bu rakamda segmentin büyüklüğüne baktığımızda yaklaşık yüzde 13 civarında bir pazar payına denk geliyor” dedi.

Yeni Peugeot 408 gün yüzüne çıktı Peugeot göz alıcı tasarımıyla dikkat çeken yeni modeli 408’i tanıttı.

Peugeot CEO'su Anaç: Türkiye pazarına güvenimiz tam Peugeot Türkiye Genel Müdürü Anaç, dünyada yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen pazara güvendiklerini, yeni model atakları ile büyüme hedefinde olduklarını söyledi.