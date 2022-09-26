Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

KARSAN Şirket CEO’su Okan Baş açıklamasında “Hidrojen yakıt hücreli araçlar toplu ulaşımda henüz çok yeni bir teknoloji. Avrupa’da şu anda şehir içi otobüs pazarının sadece yüzde 2‘si hidrojen teknolojisine sahip. 2030’larda hidrojenli araçların pazarın %15’ine hakim olacağını ve yıllık 2 bin adedin üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Karsan olarak bizde, bu pazara hızlı giriş yaparak şehir içi ulaşımdaki hidrojenli dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyoruz” dedi. Tavanda konumlanan 1.560 lt hacimli hafif komposit hidrojen tankına sahip e-ATA HYDROGEN, gerçek kullanım şartlarında yani araç yolcu ile doluyken ve dur kalk hat güzergâhında 500 km’nin üstünde menzile kolaylıkla ulaşıyor.

Karsan yeni modelini Almanya’da tanıtacak Karsan, Almanya’da düzenlenen ve Avrupa’nın en önemli fuarları arasında yer alan IAA Transportation Fuarı’nda gövde gösterisi yapacak.