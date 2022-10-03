Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Stellantis birleşmesi sonrasında en çok yatırım yapılan markalardan biri olan Alfa Romeo’nun CEO’su Jean-Philippe Imparato açıklamasında “Markamızın Türkiye pazarındaki varlığının yeni ürün gamı ile daha da güçleneceğine inanıyorum. Türkiye EMEA bölgesindeki en yüksek potansiyel pazarlardan biri ve Tofaş, Stellantis’in hem ticari hem de endüstriyel anlamda önemli bir ortağı” dedi.

Alfa Romeo duyurdu: Formula 1'in ilk Çinli pilotu Guanyu Zhou Formula 1 takımı Alfa Romeo, sezon sonunda İtalyan pilot Antonio Giovinazzi ile yollarını ayıracaklarını, yerine ise 22 yaşındaki Çinli sürücü Zhou Guanyu'nun geleceğini açıkladı. Böylece Guanyu Zhou, Formula 1'in ilk Çinli pilotu olacak.

Alfa Romeo Stelvio bir ödül daha aldı Tasarım felsefesinden ve performans özelliklerinden vazgeçmeyen Alfa Romeo’nun dinamik SUV modeli Stelvio Quadrifoglio, Almanya’da yayınlanan “2019 Yılı Spor Otomobili” seçildi.