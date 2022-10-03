Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Küresel çapta yılda 1 milyonun üzerinde scooter, motosiklet ve ATV üretimi gerçekleştiren ve Avrupa’da en çok satan markalar arasında yer alan Tayvan merkezli KYMCO, Doğan Holding çatısı altında hizmet veren ve Türkiye’de birçok otomobil ve motosiklet markasının temsilciliğini yapan Doğan Trend Otomotiv ile ülkemizde motosiklet üretimi üzerine anlaştı.

Markanın kısa süre önce dünyada satışına başladığı üç tekerlekli CV3 modelinin lansmanı için İstanbul’a gelen KYMCO CEO’su Chun-Ping Ko düzenlenen basın toplantısında “Türkiye’de bir montaj tesisi kurmanın ihtimalini değerlendirmeye başladığımızı bildirmek isteriz” ifadelerini kullanırken Doğan Trend Otomotiv Grubu CEO’su Kağan Dağtekin konuşmasında “KYMCO ile ikinci sezonumuzu yaşıyoruz. Kullanıcılarımızdan aldığımız olumlu geri dönüşlere dayanarak motosikletlerin kalite ve sağlamlıklarını deneyimledik. Beraber çalışmaya başladığımız ilk günden itibaren üretim için gerekli zeminin oluşmasını beklemiştik. Nihayet bu ziyaretlerinde ikna oldular ve bu güzel haberi paylaşmak mümkün oldu. En kısa zamanda çalışma gruplarımızı kurarak üretim için uygun modeli ve diğer önemli hususları değerlendirmeye başlayacağız. Türk pazarına uygun ürünlerin ilk etapta CKD (montaj) tipi üretimle bu yolculuğa çıkmaya karar verdik. KYMCO’nun Avrupa’daki pazar payı %11’e ulaştı. Heyecanımız uzun vadede Türkiye’den Avrupa’ya ihracat yapabilmek” ifadelerini kullandı.

Alfa Romeo’dan gövde gösterisi Alfa Romeo markasının önümüzdeki yeni dönemde dönüşümünü işaret eden en önemli modellerden biri olarak gösterilen kompakt SUV modeli Tonale’nin hibrit ve dizel motor seçeneklerinin global basın lansmanı, İstanbul’da gerçekleştirildi.