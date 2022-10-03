Türkiye Gazetesi

MODEF EXPO 2022 47. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı, düzenlenen tören ile açıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG Otomobil Fabrikası'nın 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacağını hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla beraber 29 Ekim’de Gemlik’te fabrikanın açılışını hep beraber yapacağız. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Her tarafta şarj istasyonları da kurulmaya başladı. Hiç problem olmayacak. Zaten evde de şarj edilebilecek. Hem evde hem yolda şarj edilebilecek. Dur bakalım daha fiyatı açıklanmadan o yüksek fiyat nereden çıktı"ifadelerini kullandı.

TOGG'un fiyatına ilişkin henüz net bir bilgi açıklanmadı.

"O YÜKSEK FİYAT NEREDEN ÇIKTI?"

Hisarcıklıoğlu, "Artık geleneksel hale geldi. MODEF hem Türkiye’de hem dünyada mobilya pazarında kendisini kabul ettiren bir şehir İnegöl. Onu da fuarla herkese göstermek adına doğal bir şey yok. Bu vizyondan dolayı hem idarecilerimizi hem Ticaret ve Sanayi Odamızı kutluyorum. Allah razı olsun. Arabamızı da Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla beraber 29 Ekim’de Gemlik’te fabrikanın açılışını hep beraber yapacağız. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Her tarafta şarj istasyonları da kurulmaya başladı. Hiç problem olmayacak. Zaten evde de şarj edilebilecek. Hem evde hem yolda şarj edilebilecek. Dur bakalım daha fiyatı açıklanmadan o yüksek fiyat nereden çıktı" dedi.

Togg'un fiyatına ilişkin resmi açıklama! Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), yerli otomobil Togg için yeni bir fiyat açıklamasında bulundu. Sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan şirket, fiyat iddialarına açıklık getirdi.

Togg fiyatı belli oldu mu? Yerli otomobilin tahmini fiyatı ortaya çıktı! Yüzde kaçlık ÖTV diliminde yer alacak? Yerli otomobil seri üretime hazırlanıyor! 29 Ekim’de açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı Türkiye’nin otomobili Togg için Gemlik fabrikasında tüm hazırlıklar tamamlandı. Peki, Togg’un fiyatı belli oldu mu? Togg’un fiyatı ne kadar olacak?

Yerli çip üretime hazırlanıyor... Togg için yola çıktı: Telefon gibi güncellenen yerli otomobil Pandemiyle birlikte tüm dünyada elektronik ve otomobil fiyatlarının yükselmesine, üretimlerin aksamasına yol açan çip krizine Türkiye’den yerli bir çözüm haberi geldi. Araştırmacı Armağan Ergün, İzmir’de kurduğu firmayla Türkiye’nin çip üretiminde dışa bağımlılığını azaltmak istiyor.